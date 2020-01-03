Работник ГПУ распространял наркотики: детали

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генпрокуратуры. Его подозревают в сбыте наркотиков, а именно метадона.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, задержание состоялось 2 января при процессуальном руководстве прокуратуры. Правоохранителям о злоумышленнике и о том, что он может сбывать наркотики, сообщили соседи мужчины.

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Уже в его доме, который располагается в поселке Бородянка под Киевом, правоохранители обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

В Офисе генпрокурора отмечают, что задержанный никогда должность прокурора не занимал. Кроме того, в Офис Генерального прокурора его переводили.

Что такое метадон? Это синтетический наркотик. По сравнению с героином, он не очень токсичен, правда дешевле и зависимость от него – больше. В Украине его используют как анальгетик и лечат им наркотическую зависимость. Во многих странах его запретили из-за высокой смертности после употребления, поскольку довольно часто его смешивают с другими веществами.

К слову, в начале декабря в Черновцах патрульный под действием амфетамина преследовал автомобиль нарушителя. В результате две машины разбиты. А милиционера отстранили от исполнения служебных обязанностей.