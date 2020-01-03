18:48
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Работник ГПУ распространял наркотики: детали

      49 Читати новину українською
      Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении метадона (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генпрокуратуры. Его подозревают в сбыте наркотиков, а именно метадона.

      Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, задержание состоялось 2 января при процессуальном руководстве прокуратуры. Правоохранителям о злоумышленнике и о том, что он может сбывать наркотики, сообщили соседи мужчины.

      Обратите внимание! В Одессе сожгли более 4 тонн наркотиков: видео

      Уже в его доме, который располагается в поселке Бородянка под Киевом, правоохранители обнаружили и изъяли 30 таблеток метадона.

      В Офисе генпрокурора отмечают, что задержанный никогда должность прокурора не занимал. Кроме того, в Офис Генерального прокурора его переводили.

      Что такое метадон? Это синтетический наркотик. По сравнению с героином, он не очень токсичен, правда дешевле и зависимость от него – больше. В Украине его используют как анальгетик и лечат им наркотическую зависимость. Во многих странах его запретили из-за высокой смертности после употребления, поскольку довольно часто его смешивают с другими веществами.

      К слову, в начале декабря в Черновцах патрульный под действием амфетамина преследовал автомобиль нарушителя. В результате две машины разбиты. А милиционера отстранили от исполнения служебных обязанностей.

      Колядки для детей: тексты песен на украинском языке
      сегодня
      74072
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Полиция Наркотики ГПУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:19 Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг
      Анастасія Зазуляк 201
      сегодня , 18:00 Премьеры января: 6 впечатляющих фильмов, которые обязательно надо посмотреть
      Марта Вересюк 97
      сегодня , 17:30 Советская ментальность украинского футбола: должно ли государство поддерживать футбол?
      Станіслав Безушко 40
      сегодня , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 1152
      сегодня , 16:02 Зеленский – это огромный сюрприз для многих: эксклюзивное интервью с Сергеем Лещенко
      Олена Трибушна 493
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук