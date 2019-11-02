Работник ночного клуба Киева до смерти избил посетителя

В Киеве работник одного из ночных клубов, 23-летний уроженец другого государства, избил 25-летнего посетителя заведения. В результате полученных травм парень умер в больнице.

Об инциденте в развлекательном комплексе Голосеевского района Киева сообщил в полицию брат избитого парня. На место прибыли правоохранители, которые опросили свидетелей происшествия и взяли видео с камер наблюдения.

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В полиции сообщили, что когда парень отдыхал в ночном клубе, у него произошел словесный конфликт с работником заведения. На улице перепалка переросла в драку. Тогда посетитель заведения получил травму головы, отчего умер в больнице.

Правоохранители нашли и установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний уроженец другого государства. Полиция задержала его и сообщила о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.