Убийство военнослужащего ТЦК в Полтавской области: появились новые детали о погибшем

В городе Пирятин Полтавской области во время перевозки мобилизованных застрелили сотрудника Полтавского РТЦК. Погибшему было всего-навсего 40 лет.

У него остались жена и дети. Об этом в эфире Киев24 рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает 24 Канал.

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Какие детали известно о погибшем сотруднике ТЦК

По словам Истомина, погибший был ограниченно годным, и поэтому его мобилизовали в военкомат.

Это мужчина 1985 года рождения. Он был мобилизован в 2023 году. Согласно заключению ВВК был признан ограниченно годным. Соответственно направлен на военную службу в ТЦК и СП,

– рассказал он.

Чиновник уточнил, что у мужчины осталась жена и дети. Предполагают, что стрельба была попыткой освободить мужчину от прохождения службы. По предварительной информации, стрелок является знакомым одного из мобилизованных.

Напомним, что стрелял в военного житель Полтавской области 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения неотложного обыска следователи оружие у нападающего изъяли.

В Сухопутных войсках отмечали, что неизвестный был в серой балаклаве и пиксельных штанах. Он требовал у военнослужащего отдать оружие, а когда тот отказался, он выстрелил. К сожалению, от полученного ранения военный погиб на месте.