Работникам Укрзализныци выплатят дополнительный 1 миллиард гривен: детали
Правления Укрзализныци приняло решение выплатить премии своим работникам. На это потратят 1 миллиард гривен.
О денежном вознаграждении украинским железнодорожникам сообщил в фейсбуке глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
Читайте также: На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця назначила дополнительные поезда
До конца года выплатим железнодорожникам до 1 миллиарда гривен. Это вознаграждение по итогам работы в 2018 году. Решение принято правлением,
– написал сообщил Кравцов.
По его словам, каждый работник Укрзализныци получит премию в размере 50% должностного оклада. Деньги выплатят в декабре.
К слову, правительство внесло Укрзализныцю в список стратегических госпредприятий. Такое решение объяснили тем, что Укрзализныця является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом.
Интересно! Укрзализныця – крупнейший работодатель Украины. В компании работает примерно 375,9 тысячи украинцев.
Выбор редакции
-
Правительство готово к любому развитию событий, – Гончарук о "Приватбанке" и Коломойскомсегодня , 15:56
-
Водолазы эвакуировали моряков с танкера вблизи Одессы: драматические фото и видеосегодня , 14:45
-
ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения в Петровском: реакция штаба ООСсегодня , 14:28