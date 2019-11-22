Работникам Укрзализныци выплатят дополнительный 1 миллиард гривен: детали

Правления Укрзализныци приняло решение выплатить премии своим работникам. На это потратят 1 миллиард гривен.

О денежном вознаграждении украинским железнодорожникам сообщил в фейсбуке глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Читайте также: На новогодние и рождественские праздники Укрзализныця назначила дополнительные поезда

До конца года выплатим железнодорожникам до 1 миллиарда гривен. Это вознаграждение по итогам работы в 2018 году. Решение принято правлением,

– написал сообщил Кравцов.

По его словам, каждый работник Укрзализныци получит премию в размере 50% должностного оклада. Деньги выплатят в декабре.

К слову, правительство внесло Укрзализныцю в список стратегических госпредприятий. Такое решение объяснили тем, что Укрзализныця является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом.

Интересно! Укрзализныця – крупнейший работодатель Украины. В компании работает примерно 375,9 тысячи украинцев.