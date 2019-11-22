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      Работникам Укрзализныци выплатят дополнительный 1 миллиард гривен: детали

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      Железнодорожникам выплатят премии на 1 миллиард гривен / vlasno.info

      Правления Укрзализныци приняло решение выплатить премии своим работникам. На это потратят 1 миллиард гривен.

      О денежном вознаграждении украинским железнодорожникам сообщил в фейсбуке глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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      До конца года выплатим железнодорожникам до 1 миллиарда гривен. Это вознаграждение по итогам работы в 2018 году. Решение принято правлением,
      – написал сообщил Кравцов.

      По его словам, каждый работник Укрзализныци получит премию в размере 50% должностного оклада. Деньги выплатят в декабре.

      К слову, правительство внесло Укрзализныцю в список стратегических госпредприятий. Такое решение объяснили тем, что Укрзализныця является крупным налогоплательщиком и естественным монополистом.

      Интересно! Укрзализныця – крупнейший работодатель Украины. В компании работает примерно 375,9 тысячи украинцев.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Укрзализниця
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