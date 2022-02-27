Сейчас диверсанта удерживают до прибытия СБУ. Об этом сообщили в Государственном концерне "Укроборонпром" 27 февраля.
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Диверстанта задержали на киевском предприятии, где изготавливали и ремонтировали военную технику. Его поймали сами работники голыми руками и закрыли в подвале.
На одном из заводов Киева работники схватили диверсанта, который размещал метки. Без отрыва от производства танков диверсант задержан, наказан и запакован в подвал. Он ждет прибытия СБУ,
– говорится в сообщении.
К слову, нацгвардейцы в Киеве в дальнейшем задерживают диверсантов. Они обнаружили, что те пользуются тактическими радиомаячками для распознавания.
Обратите внимание, что киевская мэрия просит немедленно сообщать о случаях нанесения меток. Об этом можно сообщать в официальный чат-бот телеграмму – @stop_russian_war_bot. Он же будет передавать информацию для соответствующих служб реагирования.
Метки, оставляющие диверсанты / Инфографика 24 канала
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