Работники оборонного предприятия голыми руками поймали диверсанта, который расставлял метки
На одном из заводов Киева работники оборонного предприятия собственноручно поймали диверсанта. Он размещал вражеские метки.
Сейчас диверсанта удерживают до прибытия СБУ. Об этом сообщили в Государственном концерне "Укроборонпром" 27 февраля.
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Диверстанта задержали на киевском предприятии, где изготавливали и ремонтировали военную технику. Его поймали сами работники голыми руками и закрыли в подвале.
На одном из заводов Киева работники схватили диверсанта, который размещал метки. Без отрыва от производства танков диверсант задержан, наказан и запакован в подвал. Он ждет прибытия СБУ,
– говорится в сообщении.
К слову, нацгвардейцы в Киеве в дальнейшем задерживают диверсантов. Они обнаружили, что те пользуются тактическими радиомаячками для распознавания.
Обратите внимание, что киевская мэрия просит немедленно сообщать о случаях нанесения меток. Об этом можно сообщать в официальный чат-бот телеграмму – @stop_russian_war_bot. Он же будет передавать информацию для соответствующих служб реагирования.
Метки, оставляющие диверсанты / Инфографика 24 канала
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