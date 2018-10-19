Работники агрокомпании "Росток-Холдинг" пикетировали Генпрокуратуру

Защитить компанию от рейдеров требовали под стенами Генпрокуратуры работники одного из крупнейших агропредприятий Украины "Росток-Холдинга".

С 8 октября решением Харьковского райсуда хозяйственная деятельность компании заблокирована, а имущество на время следствия арестовано. Дело, по мнению юристов холдинга, сфальсифицировано.

"Хотим, чтобы нас услышали. Зачем такое делать? Зачем класть такое крупное предприятие? Это экологический и социальный фактор. Блокируется и сбор и вывоз урожая", – сказал председатель совета директоров "Росток-Холдинг" Виктор Купавцев.

Из-за блокировки аграриям не дают собрать выращенный урожай. "Росток-Холдинг" может понести убытки почти на миллиард гривен, жалуются производители.

"Нам не дают возможности разгружать продукцию по контрактам с большим количеством международных компаний. Не будет за что купить газ, электроэнергию. Урожай пропадет", – жалуется директор группы компании "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.

С просьбой помочь восстановить деятельность предприятия аграрии обратились также к Администрации Президента. Если собрать выращенное не удастся, то работу могут потерять почти две тысячи сотрудников холдинга.