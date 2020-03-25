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      Работники Харьковского облсовета пошли на самоизоляцию: что известно

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      На самоизоляцию пошли работники Харьковского областного совета. Все они контактировали с заместителем главы облсовета – Владимиром Скоробагачом. У него и у его жены подтвердили коронавирус.

      Супруги недавно вернулись из Европы. Женщина все время после возвращения находилась в Киеве, а вот Скоробогач приезжал в Харьков и вновь вернулся в столицу. Сейчас они госпитализированы.

      Важно Коронавирусом заболел харьковский депутат Скоробагач

      А вот работников облсовета перевели на дистанционную работу, а само помещение дезинфицировали. Пока у самоизолированных симптомы не проявились, за ними наблюдают медики.

      "Весь депутатский корпус Харьковского областного совета работает на дистанционной связи. Так как и исполнительный аппарат. Проведены все необходимые меры дезинфекции лаборатории", - заявил глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

      Смотрите видео Харьковского областного совета:

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости политики Здоровье Новости Харькова
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