Работники Харьковского облсовета пошли на самоизоляцию: что известно

На самоизоляцию пошли работники Харьковского областного совета. Все они контактировали с заместителем главы облсовета – Владимиром Скоробагачом. У него и у его жены подтвердили коронавирус.

Супруги недавно вернулись из Европы. Женщина все время после возвращения находилась в Киеве, а вот Скоробогач приезжал в Харьков и вновь вернулся в столицу. Сейчас они госпитализированы.

Важно Коронавирусом заболел харьковский депутат Скоробагач

А вот работников облсовета перевели на дистанционную работу, а само помещение дезинфицировали. Пока у самоизолированных симптомы не проявились, за ними наблюдают медики.

"Весь депутатский корпус Харьковского областного совета работает на дистанционной связи. Так как и исполнительный аппарат. Проведены все необходимые меры дезинфекции лаборатории", - заявил глава Харьковского областного совета Сергей Чернов.

Смотрите видео Харьковского областного совета:



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала