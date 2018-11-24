Работники каких профессий больше склонны к самоубийству

Как выяснили специалисты, высокому риску самоубийства подвержены люди, которые работают в строительстве и сфере добычи полезных ископаемых, а также представители всех творческих профессий – дизайнеры, писатели, актеры, художники, журналисты, модельеры, аниматоры.

Об этом говорится в исследовании центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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Специалисты собрали данные о 22 тысячах самоубийств в 17 штатах с 2012 по 2015 годы, чтобы попытаться найти связи, которые могут помочь спасти тысячи жизней. В частности, медики искали связь между самоубийством и профессией. Оказалось, она действительно прослеживается.

Самые высокие показатели для женщин оказались в работниц сферы обслуживания и общественного питания, а у мужчин для дизайнеров, спортсменов, строителей и журналистов.

Работники творческих профессий больше склонны к самоубийству

Среди представителей этих профессий самоубийц почти на 50% больше, чем среди других. Меньше всего самоубийств оказалось среди работников сферы образования и науки.

Психологи считают, что профилактика суицида в коллективе на рабочем месте может дать хорошие результаты. Они призвали не закрывать глаза на признаки депрессии или подготовки к самоубийству у коллег, а принимать меры.

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