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      Работники каких профессий больше склонны к самоубийству

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      Работники каких профессий чаще всего совершают суицид
      Работники каких профессий чаще всего совершают суицид / change.org

      Как выяснили специалисты, высокому риску самоубийства подвержены люди, которые работают в строительстве и сфере добычи полезных ископаемых, а также представители всех творческих профессий – дизайнеры, писатели, актеры, художники, журналисты, модельеры, аниматоры.

      Об этом говорится в исследовании центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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      Специалисты собрали данные о 22 тысячах самоубийств в 17 штатах с 2012 по 2015 годы, чтобы попытаться найти связи, которые могут помочь спасти тысячи жизней. В частности, медики искали связь между самоубийством и профессией. Оказалось, она действительно прослеживается.

      Самые высокие показатели для женщин оказались в работниц сферы обслуживания и общественного питания, а у мужчин для дизайнеров, спортсменов, строителей и журналистов.

      Работники творческих профессий больше склонны к самоубийству

      Среди представителей этих профессий самоубийц почти на 50% больше, чем среди других. Меньше  всего самоубийств оказалось среди работников сферы образования и науки.

      Психологи считают, что профилактика суицида в коллективе на рабочем месте может дать хорошие результаты. Они призвали не закрывать глаза на признаки депрессии или подготовки к самоубийству у коллег, а принимать меры.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология исследования
      Источник: 24 Канал
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