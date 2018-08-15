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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Работники ПАОКа прокомментировали поступок Хачериди в матче Лиги Чемпионов

124 Читати новину українською
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди

В пресс-службе ПАОКа объяснили поступок украинского защитника Евгения Хачериди.

Украинский футболист после матча с московским "Спартаком" показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.

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Я не верю, что Хачериди специально показал щитки фанатам "Спартака". Украинец передал российскому фанату свою футболку после того, как он попросил Евгения. Хачериди – серьезный и порядочный человек с отличным поведением и высоким уровнем профессионализма, – цитирует пресс-атташе ПАОКа издание sport-express.

Напомним, греческий ПАОК 14 августа сыграл вничью со "Спартаком" и по сумме двух матчей выбил московскую команду из розыгрыша Лиги чемпионов.

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Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
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