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      Работников СБУ, которые могут быть причастны к бегству наркобарона Сильвера проверят полиграфом

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      Труба: ГБР проверит причастность сотрудников СБУ к бегству израильского наркобарона
      Труба: ГБР проверит причастность сотрудников СБУ к бегству израильского наркобарона / dbr.gov.ua

      Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к бегству израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера. В рамках расследования работники ГБР опросят подозреваемых с применением полиграфа.

      В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых часто привлекают для установления некоторых фактов в уголовных процессах, заверил директор Бюро Роман Труба.

      К слову: Израильского наркоторговца-беглеца Сильвера таки экстрадировали из Украины – фото

      Такая практика не является эксклюзивной и достаточно успешно используется в мире. Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании,
      – рассказал Труба.

      Момент побега от СБУ израильского наркобарона: смотрите видео

      Что известно о побеге Дов Сильвера?Амос Дов Сильвер основатель крупнейшей онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass. Во время экстрадиции из Украины в Израиль ему удалось уйти от пограничников и Службы безопасности Украины.

      Произошло это тогда, когда с него сняли электронный браслет – чтобы обвиняемый мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив. Впоследствии было опубликовано видео на котором видно, как "тщательно" за ними следили работники СБУ.

      Впоследствии наркобарона повторно задержали в Умани и таки экстрадировали в Израиль.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Израиля СБУ Служба безопасности Украины Роман Труба Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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