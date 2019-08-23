Работников СБУ, которые могут быть причастны к бегству наркобарона Сильвера проверят полиграфом
Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к бегству израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера. В рамках расследования работники ГБР опросят подозреваемых с применением полиграфа.
В ГБР работают профессиональные полиграфологи, которых часто привлекают для установления некоторых фактов в уголовных процессах, заверил директор Бюро Роман Труба.
К слову: Израильского наркоторговца-беглеца Сильвера таки экстрадировали из Украины – фото
Такая практика не является эксклюзивной и достаточно успешно используется в мире. Исследования, проведенные Американской ассоциацией операторов полиграфа, утверждают, что полученная с его помощью информация в 87-96% случаев эффективно используется в досудебном расследовании,
– рассказал Труба.
Момент побега от СБУ израильского наркобарона: смотрите видео
Что известно о побеге Дов Сильвера?Амос Дов Сильвер – основатель крупнейшей онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass. Во время экстрадиции из Украины в Израиль ему удалось уйти от пограничников и Службы безопасности Украины.
Произошло это тогда, когда с него сняли электронный браслет – чтобы обвиняемый мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив. Впоследствии было опубликовано видео на котором видно, как "тщательно" за ними следили работники СБУ.
Впоследствии наркобарона повторно задержали в Умани и таки экстрадировали в Израиль.