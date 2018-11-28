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      Работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий – министр образования Гриневич

      26 Читати новину українською
      Лилия Гриневич
      Лилия Гриневич / obozrevatel.com

      В Украине появилась тенденция, когда работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий.

      Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время посещения конкурса WorldSkills Ukraine 2018, который проходит в Киеве. "Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Основной наш партнер – Федерация работодателей Украины… Нужно понимать, что Украина также стала участником этого конкурса на мировом уровне. И мы очень надеемся, что сможем там достойно представлять нашу страну", – заявила министр.

      Конкурс WorldSkills Ukraine призван популяризировать рабочие специальности среди молодежи. Он проводится в Украине с 2016 года. Студенты училищ со всех областей страны три дня соревнуются в восьми номинациях, среди которых электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а также мехатроника.

      "Появилась правильная тенденция, когда бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий", – отметила Гриневич.

      Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine 2018 продлится три дня, до 29 ноября. Генеральным партнером конкурса выступает группа "Метинвест". Победители конкурса смогут отправиться на мировой чемпионат WorldSkills International.

      Теги: Новости Украины Инвестиции Министерство образования и науки Украины Рынок труда
      Источник: 24 Канал
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