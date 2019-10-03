Работодатели в сфере высшего образования заявили, что ГРС – единственный орган, который помог

Эффективность работы Государственной регуляторной службы Украины (ДРС) вызвала удивление у работодателей в сфере высшего образования в части готовности защищать интересы субъектов рынка.

Об этом заявил председатель совета Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования Ростислав Щекин в эфире 24 канала.

По словам Щекина, в Украине есть ряд норм, которые не соответствуют сегодняшним требованиям общества и законодательства, или потребностям рынка и ГРС активно включается в преодоление данной проблематики.

Честно вам скажу, я был удивлен тому, насколько работники и особенно руководители Государственной регуляторной службы были готовы защищать интересы субъектов рынка перед, по сути, их коллегами,

– заявил Щекин.

Также, по словам Щекина, у Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования есть положительный опыт обращения к ГРС по вопросу выдачи неправомерных решений о лишении лицензий или остановках срока действий лицензий.

Обновленная Государственная регуляторная служба начала работать пять лет назад. Ведомство выступает своеобразным арбитром на правовому полю между государством, предпринимателями и потребителями.