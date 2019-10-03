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      Работодатели в сфере высшего образования заявили, что ГРС – единственный орган, который помог

      34 Читати новину українською
      ГРС
      ГРС / poltava.to

      Эффективность работы Государственной регуляторной службы Украины (ДРС) вызвала удивление у работодателей в сфере высшего образования в части готовности защищать интересы субъектов рынка.

      Об этом заявил председатель совета Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования Ростислав Щекин в эфире 24 канала.

      По словам Щекина, в Украине есть ряд норм, которые не соответствуют сегодняшним требованиям общества и законодательства, или потребностям рынка и ГРС активно включается в преодоление данной проблематики.

      Честно вам скажу, я был удивлен тому, насколько работники и особенно руководители Государственной регуляторной службы были готовы защищать интересы субъектов рынка перед, по сути, их коллегами,
      – заявил Щекин.

      Также, по словам Щекина, у Всеукраинского объединения организаций работодателей в сфере высшего образования есть положительный опыт обращения к ГРС по вопросу выдачи неправомерных решений о лишении лицензий или остановках срока действий лицензий.

      Обновленная Государственная регуляторная служба начала работать пять лет назад. Ведомство выступает своеобразным арбитром на правовому полю между государством, предпринимателями и потребителями.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Образование
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