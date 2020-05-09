Рабства в Украине нет, – Зеленский о выезде заробитчан

Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд заробитчан за границу. Однако есть условие – страна-заказчик обязана предоставить контракт на работу минимум на три месяца.

Можливість українців їздити на роботу за кордон Зеленський прокоментував під час робочої поїздки на Закарпаття, пише "Укрінформ".

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Ми нікому нічого не блокуємо. Ми пояснили, що коли у нас іде карантин, його потрібно дотримуватися. Але ми відпускаємо громадян на ці роботи за кордон,

– зазначив президент.

Однак є одна умова – Україні повинні представити копію контракту з працівником на щонайменше три місяці роботи.

За словами Зеленського, впевненості дає, коли країна, яка контактує з Україною по дипломатичних зв'язках, бере на себе певні зобов'язання. Зокрема, забезпечити українських працівників житлом, медичною страховкою.

"Хочете працювати за кордоном – будь ласка, рабства в Україні немає", – підсумував президент. Та додав, що наразі багато країн надіслали замовлення на рейси для українських робітників. Зокрема, Німеччина, Італія, Фінляндія, Польща.

Проблема заробітчан та закритого кордону: основне

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Відповідні запити надсилають в Україну. Уряд переконаний , що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов. Вже відбулися декілька спецрейсів, які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії.

які відвезли заробітчан за кордон. Зокрема, до Великої Британії авіакомпанія МАУ 29 квітня здійснила рейс Київ – Лондон. А 27 квітня заробітчани полетіли до Гельсінкі, 5 травня – до Франкфурта, 8 – до Австрії. Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.



Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 канал

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