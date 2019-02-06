"Рад видеть вас без петли на шее": журналист рассказал, что имел в виду Янукович

Президент-беглец Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Среди ответов на вопросы прессы Янукович обратился к украинскому журналисту УНИАН с поговоркой "Рад видеть вас без петли на шее".

Журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк объяснил суть ответа экс-президента в прямом эфире 24 каналу.

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По словам Цимбалюка, Виктор Янукович этой поговоркой намекал на то, что при действующей украинской власти быть патриотичным украинцем страшно, потому что с каждым может произойти что угодно.

Но тут еще вопрос в другом: я с Януковичем встречаюсь очень часто с момента его бегства на территорию России, поэтому он начал меня узнавать в лицо. Я часто был на его конференциях, в том числе и в Ростове. Позже это "шоу" перенесли в Москву, очевидно, что Янукович на самом деле не живет в Ростове, а где-то в Сочи или возле Москвы,

– ответил журналист.

Зачем беглый президент созвал пресс-конференцию?

"Мне кажется, что Янукович на пенсии используется российскими властями как профессиональный пропагандист на их стороне. Почему он созвал пресс-конференцию? Ответ здесь прост – она по количеству употреблений фамилии Медведчука наверное установила рекорд в Москве. Таким образом Кремль окончательно делает ставку на кума Путина на парламентских выборах", – подчеркнул Цимбалюк.

В чем обвиняют Виктора Медведчука в Украине?Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту государственной измены против Виктора Медведчука. Кум Путина на съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" заявил, что необходимо создать так называемый "автономный регион Донбасс".



Генпрокуратура усматривает в действиях Медведчука признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

"Что касается состояния здоровья Януковича, то визуально он двигается хуже, чем год назад, даже охрана помогала ему подняться со стульчика. Или у него действительно проблемы со здоровьем или может стал актером в изгнании, я не могу утверждать", – добавил журналист.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.



Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Смотрите видео-биографию Виктора Януковича: