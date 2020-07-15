Верховная Рада 15 июля приняла постановление о местных выборах в 2020 году. Их назначили на 25 октября.

Голосование за местные выборы: детали

Голосовали депутаты на внеочередном заседании. Перед этим они рассмотрели проект постановления № 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)". Об этом сообает 24 канал.

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В конце концов документ поддержали 326 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. Воздержались 5 парламентариев, а 28 человек не голосовали. В целом участие в голосовании приняли 386 депутатов.

Народні депутати #Рада9 прийняли Постанову «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» pic.twitter.com/B1ZXmevKBq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 15, 2020

Результаты голосования по фракциям

"Слуга народа": за – 225, воздержался – 1, не голосовали – 8, итого – 234;

за – 225, воздержался – 1, не голосовали – 8, итого – 234; " Оппозиционная платформа – За жизнь" : против – 27, не голосовали – 12, итого – 39;

– : против – 27, не голосовали – 12, итого – 39; "Европейская солидарность" : за – 26, вместе – 26;

: за – 26, вместе – 26; "Батькивщина" : за – 17, вместе – 17;

: за – 17, вместе – 17; "За будущее" : за – 19, не голосовали – 4, итого – 23;

: за – 19, не голосовали – 4, итого – 23; "Голос": за – 16, вместе – 16;

за – 16, вместе – 16; "Доверие": за – 17, не голосовал – 1, вместе – 18;

за – 17, не голосовал – 1, вместе – 18; внефракционные: за – 6, воздержались – 4, не голосовали – 3, итого – 13.

Таким образом, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы состоятся в Украине в воскресенье, 25 октября.

При этом из-за оккупации и агрессии со стороны России не назначают и не проводят выборы депутатов Верховной Рады Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей.

Участники голосования на местных выборах смогут поддержать не только список политической партии, но и отдельных кандидатов в этом списке.

Когда должны состояться местные выборы по закону

Согласно Конституции, очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах.

Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству, Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.

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Что этому предшествовало

13 июля президент Владимир Зеленский отозвал с повестки дня Рады законопроект №3809 – о назначении местных выборов. Как пояснил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, причина такого шага – неправильное описание, как будут проходить выборы в районных советах.

Кроме того, 13 июля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти пытался скорректировать и передать в тираж уточненную версию. Но депутаты не успели подготовить документ до 14:00, когда стартовало заседание Рады.

Однако уже 15 числа они успели внести изменения в проект постановления о назначении очередных местных выборов. Кроме того, аналогичное заседание прошло и поздно вечером 14 июля. Об этом во время общения с журналистами сообщил заместитель председателя комитета от фракции Голос Роман Лозинский.

По его словам, выборы назначены абсолютно во всем местным советы, а не только в областны и Киева, как это говорили "слуги народа" в своем постановлении. Также будут выборы в районные советы, и в общины по всей стране, как это и должно быть согласно Конституции.

Он добавил, что постановлению вернули "Конституционный вид". Лозинский отдельно подчеркнул, что выборы на оккупированной территории пройдут только после деоккупации Крыма и Донбасса. Это также указано в проекте постановления.