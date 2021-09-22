Рада назначила внеочередные выборы в 5 населенных пунктах: известны даты
22 сентября 2021 , 16:41Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Верховная Рада назначила внеочередные выборы в 5 населенных пунктах Украины. В части из них голосования пройдут в конце октября 2021 года, остальных – в марте 2022 года.
На заседании 22 сентября народные депутаты проголосовали за проекты постановлений о назначении внеочередных выборов сразу в нескольких населенных пунктах.
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В частности, 31 октября 2021 года пройдут внеочередные выборы
- Покровского сельского головы Никопольского района Днепропетровской области;
- Степовского сельского головы Николаевского района Николаевской области;
- Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области.
А 27 марта 2020 года состоятся выборы
- Новогуйвинского поселкового головы Житомирского района Житомирской области;
- Озернянского сельского головы Тернопольского района Тернопольской области.