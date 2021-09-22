Рада назначила внеочередные выборы в 5 населенных пунктах: известны даты

22 сентября 2021 , 16:41
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Источник:

Верховная Рада

Верховная Рада назначила внеочередные выборы в 5 населенных пунктах Украины. В части из них голосования пройдут в конце октября 2021 года, остальных – в марте 2022 года.

На заседании 22 сентября народные депутаты проголосовали за проекты постановлений о назначении внеочередных выборов сразу в нескольких населенных пунктах.

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В частности, 31 октября 2021 года пройдут внеочередные выборы

  • Покровского сельского головы Никопольского района Днепропетровской области;
  • Степовского сельского головы Николаевского района Николаевской области;
  • Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области.

А 27 марта 2020 года состоятся выборы

  • Новогуйвинского поселкового головы Житомирского района Житомирской области;
  • Озернянского сельского головы Тернопольского района Тернопольской области.
Обратите внимание! На 31 октября запланированы выборы мэра Харькова. В прошлый раз главу города там выбирали 25 октября 2020 года. Тогда им  третий раз подряд стал Геннадий Кернес. Однако к моменту провозглашения городским головой, политик почти 2 месяца вообще не появлялся на публике. Впоследствии стало известно о его смерти.
Автор: Наталія Пристанська