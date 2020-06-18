Рада лишила правительство Шмыгаля иммунитета на год
Верховная Рада 18 июня не приняла новую программу деятельности Кабинета Министров. Ключевые направления деятельности правительства – экономические.
Свои голоса за программу действий правительства отдали всего 207 нардепов, сообщает 24 канал.
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Заметим, что 17 мая Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики только со второй попытки поддержал обновленную программу действий правительства.
Что предусматривала программа действий правительства
В частности, предусматривает разработку и реализацию Госпрограммы стимулирования экономики на 2020 – 2022 годы и кредитную поддержку малому и среднему бизнесу.
В целом Программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создание условий для развития бизнеса.
Ключевые направления Программы стимулирования экономики:
- обеспечение адаптивного карантина,
- стимулирование развития малого и среднего бизнеса,
- обеспечение занятости и государственных заказов,
- "регуляторная гильотина",
- оптимизация налоговой нагрузки и администрирования,
- перезапуск промышленного сектора,
- реформирование транспорта и инфраструктуры,
- развитие международной торговли,
- цифровая трансформация и развитие IT сектора.
Среди экономических мер поддержки в условиях пандемии:
- пересмотр Госбюджета на 2020 год для усиления соцзащиты населения и поддержки экономики;
- разработка и реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий от COVID-19 (2020 – 2022 годы);
- поддержка отечественного товаропроизводителя.
Также предусмотрено обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице.
Развитие админуслуг и их цифровизация:
- планируют сделать не менее 200 госуслуг доступными онлайн,
- достичь показателей, чтобы 60% украинцев пользовались онлайн-услугами.
Среди секторов программы – развитие IT-бизнеса:
- Планируют создать доступные инструменты для привлечения инвестиций и ввести специальный правовой режим деятельности.
- Планируется, что Украина получит режим внутреннего рынка ЕС в сфере телекоммуникационных услуг. Состоится постепенная интеграция в единый цифровой рынок ЕС ("цифровой безвиз").
- Еще одна инициатива – разработка и реализация государственной политики по виртуальным активам.
- В Кабмине ожидают, что меры по развитию IT-бизнеса позволят сделать так, чтобы IT-отрасль формировала 10% ВВП.
Правительство не будет иметь годового иммунитета: возможный роспуск
- В случае одобрения программы деятельности правительства, Рада не могла бы выразить ему недоверие в течение года. Теперь это стало возможным и Кабмин могут распустить.
- Стоит уточнить, что отставка правительства возможна, если парламент одобрит резолюцию недоверия, которую инициирует президент или не менее трети конституционного состава Рады.
- Резолюцию недоверия правительству принимает большинство от конституционного состава парламента.
- Вопрос об ответственности Кабмина нельзя рассматривать более чем раз в течение очередной сессии, а также в течение года после утверждения программы деятельности правительства.
- Кроме того, согласно закону, премьер-министр имеет право подать Раде заявление о своей отставке. Отставка премьера имеет следствием отставку всего состава Кабмина.
- Премьер-министра увольняют с должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Совета.