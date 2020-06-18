Верховная Рада 18 июня не приняла новую программу деятельности Кабинета Министров. Ключевые направления деятельности правительства – экономические.

Свои голоса за программу действий правительства отдали всего 207 нардепов, сообщает 24 канал.

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Заметим, что 17 мая Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики только со второй попытки поддержал обновленную программу действий правительства.

Что предусматривала программа действий правительства

В частности, предусматривает разработку и реализацию Госпрограммы стимулирования экономики на 2020 – 2022 годы и кредитную поддержку малому и среднему бизнесу.

В целом Программа предусматривает дальнейшую евроинтеграцию, политику в отношении оккупированных территорий, создание условий для развития бизнеса.

Ключевые направления Программы стимулирования экономики:

обеспечение адаптивного карантина,

стимулирование развития малого и среднего бизнеса,

обеспечение занятости и государственных заказов,

"регуляторная гильотина",

оптимизация налоговой нагрузки и администрирования,

перезапуск промышленного сектора,

реформирование транспорта и инфраструктуры,

развитие международной торговли,

цифровая трансформация и развитие IT сектора.

Среди экономических мер поддержки в условиях пандемии:

пересмотр Госбюджета на 2020 год для усиления соцзащиты населения и поддержки экономики;

разработка и реализация Госпрограммы стимулирования экономики для преодоления негативных последствий от COVID-19 (2020 – 2022 годы);

поддержка отечественного товаропроизводителя.

Также предусмотрено обеспечение ежегодной индексации пенсий, упрощение предоставления помощи по безработице.

Развитие админуслуг и их цифровизация:

планируют сделать не менее 200 госуслуг доступными онлайн,

достичь показателей, чтобы 60% украинцев пользовались онлайн-услугами.

Среди секторов программы – развитие IT-бизнеса:

Планируют создать доступные инструменты для привлечения инвестиций и ввести специальный правовой режим деятельности.

Планируется, что Украина получит режим внутреннего рынка ЕС в сфере телекоммуникационных услуг. Состоится постепенная интеграция в единый цифровой рынок ЕС ("цифровой безвиз").

Еще одна инициатива – разработка и реализация государственной политики по виртуальным активам.

В Кабмине ожидают, что меры по развитию IT-бизнеса позволят сделать так, чтобы IT-отрасль формировала 10% ВВП.

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