Экономический паспорт и "антиахметовские пункты": изменения в налоговый кодекс приняли

Верховная Рада 14 декабря завершила рассмотрение проектов постановлений, которые предлагают отменить принятие изменений в налоговый кодекс. Да, процесс одобрения законопроекта разблокирован.

На заседании 14 декабря нардепы не поддержали ни один из 10 проектов, которыми планировали отменить законопроект №5600. Теперь документ должен подписать глава парламента Руслан Стефанчук, а дальше – президент Владимир Зеленский.

К теме В Минфине объяснили, почему налоговый закон не задел марганцевую руду Коломойского

Кстати, на прошедшем пленарном заседании депутаты успели отклонить 14 постановлений из 24.

Новость дополняется...