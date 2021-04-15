Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкти про "євробляхи". Зокрема, ті, що передбачають пільгове розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

За законопроєкт №4644-д проголосували 237 нардепів, за №4643-д – 235. Тепер їх передадуть на підпис президенту.

Раніше Комітет Верховної Ради підтримав нові законопроєкти про "євробляхи"

Що передбачають законопроєкти

Відповідно до законопроєктів, митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року в ідбуватиметься за новою формулою.

ідбуватиметься за новою формулою. Вона діятиме 180 днів з дня набрання чинності закону . Військовим, які проходять службу термін збільшать на 90 днів.

. Військовим, які проходять службу термін збільшать на 90 днів. Дія закону поширюватиметься на машини що відповідають екологічним нормам "Євро-2" . Не поширюватиметься на машини, що походять з країни, визнаної державою-агресором або з тимчасово окупованих територій.

. Не поширюватиметься на машини, що походять з країни, визнаної державою-агресором або з тимчасово окупованих територій. Законопроєкт № 4644-д зменшує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисячі гривень до 8,5 тисячі. Коли власник машини його заплатить, авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити.

Яка формула розмитнення

Формула розмитнення залежатиме від віку авто, об'єму та типу двигуна. Чим старіше буде авто, чим більший об'єм двигуна – тим дорожче обійдеться розмитнення. У середньому воно коштуватиме до 1000 євро.

Що цьому передувало