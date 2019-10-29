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      Рада должна отстранить финансовый комитет от работы, пока не расследуют коррупцию, – Бортник

      17 Читати новину українською
      Коррупция
      Коррупция / poltava365.com

      Руководство Верховной Рады могло бы отстранить парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от работы над законопроектами, пока в нем не расследуют фактов коррупции, о которых на прошлой неделе говорил президент Владимир Зеленский.

      Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

      По его словам, проблему с подозреваемыми в коррупции членами финансового комитета можно легко решить, если на это есть воля главы украинского парламента.

      "В руках руководства парламента находится решение о возможном перенаправлении части законопроектов, ранее "расписанных" на финансовый комитет, другим комитетам. Например, бюджетному или иному, близкому к решению экономических вопросов. Такая практика существует, и решает эти вопросы глава парламента фактически по собственному усмотрению. Именно он "расписывает" законопроекты на комитеты, исходя из собственного понимания их сути. Сейчас он может временно исключить финансовый комитет из работы над законами или по крайней мере направлять туда те документы, где финансовый комитет не выступает главным", – утверждает Бортник.

      Впрочем, добавляет он, "главным образом свое слово в этом скандале должны сказать правоохранительные органы. Без такого слова мы можем либо напрасно заблокировать работу части органов Верховной Рады, либо позволить им и в дальнейшем продуцировать коррупционные решения".

      Также Бортник не удивлен тем, что новая власть прибегает к закрытым заседаниям парламентских структур. По его словам, за запертыми дверями "рассматриваются непопулярные решения, за которые приходится нести политическую ответственность, или же рассматриваются решения с коррупционногенной составляющей, и их стараются "припрятать" до поры до времени".

      Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитета провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.

      Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересов Коломойского. В первую очередь речь идет о скандальном законопроекте № 1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.

      blog_ava
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      Теги: Коррупция Налоговый кодекс
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