Рада и Кабмин согласовали основные расходы обновленного бюджета
Депутаты Верховной Рады согласовали основные расходные статьи в изменениях государственного бюджета. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что уже на следующей неделе их могут принять.
Об этом премьер заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба Кабмина.
Узнайте Сколько Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом: цифра
Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного Госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в Госбюджет,
– отметил Денис Шмыгаль.
Отдельно Шмыгаль остановился на важности скорейшего принятия изменений в Госбюджет, ведь это позволит оказать финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам во время карантина.
Что известно о предыдущей попытке внести изменения в бюджет
- Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.
- За принятие документа в первом чтении проголосовали 223 нардепа при необходимых 226.
- В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд на 97, 1 миллиарда долларов.
Какой бюджет был заложен на 2020 год / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Развод в Украине: все подробностисегодня , 15:15
-
Последствия карантина: что Офис Президента готовит для борьбы с безработицейсегодня , 09:46
-
Индексация пенсий: каким будет механизм и когда будут выплатысегодня , 10:50
-
Учительница ошиблась в онлайн-уроке: как реагируют украинцы на маленькую погрешность?сегодня , 15:00
-
Является ли Россия участником войны на Донбассе: результаты опроса жителей востока Украинысегодня , 14:55
-
СМИ распространили фейк о положительном тесте на коронавирус "слуги народа" Ткаченко: деталисегодня , 14:59