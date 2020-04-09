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      Рада и Кабмин согласовали основные расходы обновленного бюджета

      - Читати новину українською
      Рада и Кабмин согласовали основные расходы обновленного бюджета / GettyImages

      Депутаты Верховной Рады согласовали основные расходные статьи в изменениях государственного бюджета. Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что уже на следующей неделе их могут принять.

      Об этом премьер заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба Кабмина.

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      Верховная Рада согласовала основные расходные статьи обновленного Госбюджета. До конца рабочей недели мы еще работаем с профильным Комитетом. И уже на следующей неделе мы ожидаем, что народные депутаты проголосуют за изменения в Госбюджет,
      – отметил Денис Шмыгаль.

      Отдельно Шмыгаль остановился на важности скорейшего принятия изменений в Госбюджет, ведь это позволит оказать финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам во время карантина.

      Что известно о предыдущей попытке внести изменения в бюджет

      • Рада 30 марта отправила на доработку в профильный комитет законопроект правительства об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.
      • За принятие документа в первом чтении проголосовали 223 нардепа при необходимых 226.
      • В проекте на борьбу с коронавирусом предлагали создать фонд на 97, 1 миллиарда долларов.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Бюджет 2020 Бюджет Верховная Рада Кабинет Министров Украины Правительство Шмыгаля Денис Шмыгаль
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