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      Рада изменила закон о рынке электроэнергии и запретила импорт российского электричества

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      Верховная Рада приняла законопроект о рынке электроэнергии / GettyImages

      Верховная Рада окончательно приняла законопроект о рынке электроэнергии. Среди прочего он предусматривает запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.

      За соответствующее решение на заседании парламента проголосовали 274 народных депутата.

      Обратите внимание: Раковая опухоль экономики: Тарасюк заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

      Что известно о законопроекте

      Целью закона является недопущение неконтролируемого роста цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке.

      Кроме того, в законопроекте есть норма, согласно которой запрещается продажа и поставка электрической энергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке. Тарифный регулятор имеет право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

      Во избежание чрезвычайной ситуации в украинской энергетической системе правительство имеет право отменять этот запрет, определив срок возобновления ее действия.

      Законопроект вызвал бурное обсуждение перед принятием. Накануне профильный комитет обработал все предложения и поправки. Всего их было 25, из которых учли 9.

      Какие рынки купли-продажи электроэнергии работают в Украине?Кроме двусторонних договоров на поставку электричества, в Украине существуют "рынок на сутки вперед", внутреннесуточный рынок и балансировочный рынок.
      В октябре 2019 года стало известно, что Украина впервые с 2015 года возобновила импорт электричества из России. Ее начали продавать на рынке "на сутки вперед". Днепроазот, которая входит в группу "Приват" Коломойского, стала одной из первых компаний, которая приобрела российскую электроэнергию.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Электроэнергия Рынок электроэнергии Законодательство
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