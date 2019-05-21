Рада не будет воевать с Президентом, – председатель Комитета избирателей о досрочных выборах

Что означает изменение избирательной системы для депутатов Верховной Рады и действительно ли мажоритарка – это зло: эксклюзивное объяснение председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и предложил депутатам собраться вне очереди для изменения избирательной системы в Украине. Что из этого может получиться – в интервью 24 каналу пояснил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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Указ о роспуске Верховной Рады

По словам Кошеля, с Указа главы государства о роспуске парламента получается, что Президент "ссылается на то, что нет коалиции, а нет коалиции потому, что они так решили на совещании с руководителями фракций".

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Президент Владимир Зеленский предлагает нардепам на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство – снизить проходной барьер в Верховную Раду с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов.



Что предлагает изменить Зеленский в избирательном законодательстве

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К чему может привести запланированное на 22 мая голосование по изменению избирательного законодательства – это уже более подробный рассказ.



Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель

Я правильно понимаю, что 22 мая – единственный день, когда депутаты могут внести изменения в избирательное законодательство? Затем начинается предвыборная кампания и делать это уже будет запрещать закон?

Практика показывает, что очень часто избирательное законодательство меняется в условиях избирательной кампании. Во время президентских выборов также была инициатива сделать ряд технических изменений в избирательное законодательство, касающиеся работы избирательных комиссий и каких-то процедурных моментов. Ничего угрожающего в том, что во время избирательной кампании внесутся какие-то технические или процедурные изменения, нет.

Но, если верить заявлениям лидеров парламентских фракций, речь идет не о технических изменениях. Речь идет об изменении избирательной системы. В украинской практике, в мировой практике, я не встречал таких прецедентов, чтобы избирательная система менялась за несколько дней до старта избирательной кампании. Более того, сегодня вечером, накануне внеочередного заседания парламента, где будет рассматриваться этот вопрос, никто даже на словах не может описать какую избирательную систему и какие принципиальные изменения предлагает команда президента совместно и представителями политических сил, представленными в парламенте.

Если речь идет о закрытых списках, я не исключаю, что такие изменения могут быть приняты. Эта система несложная, она реалистична для воплощения даже 21 июля. Эта система знакомая для избирателей – так проводились выборы 2006-2007 годов. Но если мы говорим о качественных выборах и качественных изменениях избирательной системы, это – не только вопрос "очень короткого законопроекта", как говорили сегодня после встречи. Это – серьезные изменения. Но если мы хотим провести действительно качественные выборы, мы не должны ограничиваться только вопросами понижения барьера или изменением избирательной системы. Есть ряд других крайне важных вопросов.

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Например?

Например, законодательство предусматривает, что партии, которые преодолели процентный барьер в парламент, могут получить возмещение расходов в рамках кампании.

То есть, около 3 миллиардов гривен будут отданы партиям, которые наберут 3% голосов. Эту норму необходимо как можно быстрее либо забрать из закона, либо значительно снизить границу возмещений. Потому что получается абсурдная ситуация: партии заинтересованы в том, чтобы тратить как можно больше денег, потому что они получат возмещение. 70-80% денег партии тратят на оплату разнообразной рекламы. Позже мы с вами, как налогоплательщики, отдаем свои деньги партиям, чтобы возместить их расходы на рекламу на каналах олигархов.

Нужно урегулировать вопрос политической рекламы. Нужно урегулировать вопрос прозрачности средств. Все это – крайне важно. Поэтому когда сегодня политики заявляют об очень коротком законопроекте, который ликвидирует мажоритарную систему и снизит проходной барьер – это безответственная позиция со стороны парламентских сил.

Мы еще не знаем, за что именно депутаты завтра будут голосовать. Последний зарегистрированный в парламенте законопроект касается вопросов защиты дельфинов и китов...

Практика показывает, что законопроекты могут появляться утром, в то время, как их рассматривает профильный парламентский комитет и они выносятся в сессионный зал. Нарушение процедуры при рассмотрении законопроектов – это уже стало традицией для Верховной Рады VIII созыва.

То есть, мы не понимаем до конца, какие изменения получим?

Из сообщений со СМИ можно сделать вывод, что речь идет о стопроцентной пропорциональной системе с закрытыми списками. Речь идет о снижении избирательного барьера. Речь идет о расширении механизмов императивного мандата.

Что такое императивный мандат?

Это перечень условий, при нарушении которых народный депутат может быть отозван.

Что это значит?

Императивный мандат – это статья 81 Конституции. За которую нас в 2004 году жестко раскритиковала Венецианская комиссия, когда сказала, что Украина является единственной страной в Европе, где есть такая норма. Если ее хотят расширить и ввести механизм отзыва депутатов, то я убежден, что многим избирателям это понравится. Но тогда мы станем в перечень с такими государствами как Вьетнам, Китай и Северная Корея.

Мажоритарка – это зло?

Я всегда был сторонником пропорциональной системы с открытыми списками. Ее невозможно применить на нынешних выборах. Поэтому логично ожидать, что может быть применена система с закрытыми списками. Это – не самый плохой вариант. Эта система реально минимизирует большое зло, которое существует сегодня на выборах – механизмы подкупа избирателей. Но она не решает все проблемы. Она не решает вопросы торговли местами в списках.

Есть проблема в том, что представители парламентских сил сейчас рассматривают и лоббируют систему, которая выгодна для них лично. Все рассматривают вопрос изменения законодательства, исходя из собственных политических выгод, рейтингов и так далее. Если рассматривать варианты, за которые могут завтра голосовать – вариант смешанной избирательной системы, которая есть сейчас, и введение пропорциональной с закрытыми списками – я бы сказал, что шансы изменения избирательной системы 50 на 50.

Что может повлиять на отмену мажоритарки?

Есть серьезный тормозящий фактор – депутаты-межоритарщики, которые много усилий и денег вложили в избирательные округа. Для многих из них стопроцентная пропорциональная система может быть синонимом политического самоубийства.

Мы увидели отсутствие позиции парламентских сил относительно изменений в избирательное законодательство. Ни одна политическая сила не озвучила своей позиции. Ограничивались лишь лозунгами, что нужно менять избирательную систему. Поэтому мы не увидим, как Верховная Рада будет воевать с Президентом.

По моему мнению, ничего страшного бы не произошло, если бы законопроект об изменении избирательной системы, который сегодня никто не видел, доработали и провели не 21, а 28 числа. Эта неделя была бы важной для того, чтобы доработать важные законодательные изменения, которые неизвестно кто будет дописывать ночью. И эта неделя ничего не изменила бы ни для одной из политических сил.



Когда состоятся внеочередные выборы в Раду: инфографика