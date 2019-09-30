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      Рада не выполняет функции законодательной власти: критика владельцем Rozetka налоговых инициатив

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      Владислав Чечеткин
      Владислав Чечеткин / obozrevatel.com

      Основатель и владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин раскритиковал первые налоговые инициативы парламентской фракции "Слуга народа".

      Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он считает, что государство, в частности парламент, не выполняет возложенных на него функций.

      "Первые громкие инициативы – возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу. К тому же на прошлой неделе решили платить деньги за донос на бизнес. А уже в понедельник инициатива от президента. Зеленский просит звонить в НАБУ, если вы где-то увидели коррупцию. Очень пахнет какими-то левыми течениями", – отметил Чечеткин.

      По его словам, в Украине налоговая нагрузка выше, чем в США и Китае: "При этом государство Украина и так собирает и на свое усмотрение тратит 44 копейки с каждой заработанной в стране гривны. США, например, только 35, а Китай 20", – написал Чечеткин.

      Он добавил, что Верховная Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зицпредседатель Фунт, исключительно легитимизируя чьи-то инициативы".

      Отметим, что другая налоговая инициатива – закон №1210 – также вызвал широкую критику в обществе, в частности со стороны ЕБА, Американской торговой палаты, Федерации металлургов Украины, экспертов. Закон делает добычу и производство железной руды в Украине почти в 10 раз дороже, чем в России. Это прямо угрожает украинской экономике, поскольку место Украины на мировом рынке займет РФ. Кроме России, налогообложение на добычу руды дешевле, чем в Украине, в таких странах, как Китай, Австралия, Бразилия и других.

      Как сообщалось, закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что включает пункт о кэшбэке, был принят во втором чтении монобольшинством в Раде 19 сентября. "За" проголосовали 237 нардепов.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс
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