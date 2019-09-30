Рада не выполняет функции законодательной власти: критика владельцем Rozetka налоговых инициатив

Основатель и владелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин раскритиковал первые налоговые инициативы парламентской фракции "Слуга народа".

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он считает, что государство, в частности парламент, не выполняет возложенных на него функций.

"Первые громкие инициативы – возродить стукачество, одновременно повысить налоги и расширить налоговую базу. К тому же на прошлой неделе решили платить деньги за донос на бизнес. А уже в понедельник инициатива от президента. Зеленский просит звонить в НАБУ, если вы где-то увидели коррупцию. Очень пахнет какими-то левыми течениями", – отметил Чечеткин.

По его словам, в Украине налоговая нагрузка выше, чем в США и Китае: "При этом государство Украина и так собирает и на свое усмотрение тратит 44 копейки с каждой заработанной в стране гривны. США, например, только 35, а Китай 20", – написал Чечеткин.

Он добавил, что Верховная Рада не выполняет функции законодательной власти, а работает как зицпредседатель Фунт, исключительно легитимизируя чьи-то инициативы".

Отметим, что другая налоговая инициатива – закон №1210 – также вызвал широкую критику в обществе, в частности со стороны ЕБА, Американской торговой палаты, Федерации металлургов Украины, экспертов. Закон делает добычу и производство железной руды в Украине почти в 10 раз дороже, чем в России. Это прямо угрожает украинской экономике, поскольку место Украины на мировом рынке займет РФ. Кроме России, налогообложение на добычу руды дешевле, чем в Украине, в таких странах, как Китай, Австралия, Бразилия и других.

Как сообщалось, закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что включает пункт о кэшбэке, был принят во втором чтении монобольшинством в Раде 19 сентября. "За" проголосовали 237 нардепов.