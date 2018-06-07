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Рада обратилась к мировому сообществу с призывом относительно новых санкций против России: извес

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Роман Сущенко
Роман Сущенко / svoboda.org

Народные депутаты Украины раскритиковали приговор российского суда в отношении Романа Сущенко и призвали мировое сообщество ввести новые санкции против России из-за политических преследований украинских граждан.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Напомним, Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что Украина не признает приговор Сущенко, которого незаконно посадили в тюрьму в России.

На пленарном заседании 7 июня проект постановления (№8446) об обращении к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям международных организаций, мировым лидерам и мировому сообществу поддержали 238 народных избранников. Этим документом Рада "выражает решительный протест в связи с осуждением журналиста к 12 годам лишения свободы".

Верховная Рада Украины заявляет, что приговор Московского городского суда в этом деле базируется на откровенно сфабрикованных обвинениях, фальсификации доказательств, и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и продолжением политически мотивированных преследований граждан Украины,
– отметили в обращении.

Верховная Рада требует от России отменить незаконный приговор пленнику Кремля, освободить и дать возможность беспрепятственно добраться до Украины.

Также депутаты призвали международное сообщество осудить агрессивную политику РФ и усилить давление на нее, чтобы Россия прекратила политически преследовать граждан Украины и освободила всех украинских политзаключенных.

Верховная Рада Украины обращается ко всем государствам мира, международным организациям и институциям с призывом ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с продолжением нарушений прав человека и продолжающимися политическими преследованиями, в частности противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в Российской Федерации Романа Сущенко,
– подчеркнули в документе.

Также в Раде считают, что международное сообщество должно посодействовать тому, чтобы привлечь к ответственности людей, которые причастны к вынесению приговора Сущенко.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Верховная Рада Санкции Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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