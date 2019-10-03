Рада одобрила закон о концессии: что это такое

Верховная Рада окончательно приняла закон о концессии, который предусматривает условия привлечения частного капитала к управлению государственным имуществом. Свои голоса за законопроект №1046 отдали 257 народных депутатов.

Что такое концессия?Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других хозяйственных объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

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В пояснительной записке к законопрєкту говорится, что применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов. Среди них – морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты, другие объекты госсобственности.

Принятый Радой документ предусматривает возможность, в частности, оказания неденежной поддержки инвесторам, рассказала заместитель главы Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа во время презентации законопроекта.

"Это может быть проведение линий электропередач или выделение земельного участка. Мы защищаем интересы государства правом заменить концессионера. Мы вводим возможность привлечения советников, которые повышают качество подготовки проектов концессий", – сказала Пидласа.

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