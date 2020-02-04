Рада одобрила законопроект о финансовом лизинге: что он предусматривает

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о финансовом лизинге. Он должен урегулировать правоотношения между лизингодателем и получателем, а также гармонизировать процедуру с законодательством Европейского Союза.

Соответствующий законопроект поддержали 313 народных депутатов. Еще 32 народных избранника воздержались, и только один парламентарий проголосовал против.

Стоит знать! Налоговая реформа 2020: что изменится для украинцев

Что такое лизинг?

Простым языком лизинг – это аренда или прокат. То есть речь идет о предпринимательской деятельности, которая предусматривает предоставление за вознаграждение собственного имущества в пользование кому-то другому.

Традиционно лизинг предусматривает финансовую выгоду для обеих сторон договора. Если простыми словами, Иван арендует авто у Петра, на котором впоследствии таксирует. Петр зарабатывает деньги за лизинг автомобиля, а Иван – за деятельность, которую осуществляет на арендованной машине.

Лизинг имеет важное экономическое значение в мировой экономике, в частности, в развитых странах. Например, в США 45% всего промышленного капитала находится в лизинге, в Японии – 33%.

Лизинговый потенциал Украины составляет около 500 миллионов долларов ежегодно, но полноценно реализуется только 5 часть – лизинговые контракты на сумму около 100 миллионов долларов.

Что предусматривает законопроект о финансовом лизинге

Его целью является защита прав обеих сторон лизингового договора путем приближения украинского законодательства в этой сфере к законам Евросоюза.

Какое имущество может стать объектом лизинга:

любая непотребляемые вещь, за исключением земельного участка или природных объектов;

также им может быть государственное или коммунальное имущество, в отношении которого нет запрета на передачу во владение или пользование.

Важно: Дороги, аэропорты и порты: что может изменить закон о концессиях

После заключения лизингового договора имущество, предусмотренное им для аренды, переходит к лизингополучателю с момента начала действия договора и после уплаты суммы, предусмотренной договором.

Лицо, предоставляющее свое имущество в лизинг, имеет право в любой момент действия договора передать свои права на это имущество третьему лицу. Впрочем оно будет оставаться у лизингополучателя пока будет действовать договор.

Важно! Объект финансового лизинга не может быть арестован или против него не может осуществляться никаких других ограничений, связанных с действиями или бездействием того, кто получает имущество в лизинг.

Лизингодателю запрещено устанавливать плату за запрос о заключении договора о финансовом лизинге. Зато до заключения договора он имеет право осуществлять проверку платежеспособности потенциального лизингополучателя.

Условия договора финансового лизинга:

название, местонахождение и реквизиты лизингополучателя и лизингопредоставителя (если это юридические лица);

фамилия, имя, отчество и адрес лизингополучателя и лизингопредоставителя (если это физические лица);

объект финансового лизинга с указанием индивидуальных признаков, которые позволяют его четко идентифицировать;

срок, на который лизингополучателю предоставляется право владения и пользования объектом финансового лизинга;

сроки передачи объекта финансового лизинга лизингополучателю;

порядок и график уплаты лизингополучателем платежей по договору, где указана общая сумма, размер, сроки и количество таких платежей;

размер и условия уплаты дополнительных платежей и комиссий, связанных с заключением, обслуживанием договора и досрочным выкупом объекта финансового лизинга;

необходимость заключения договоров о дополнительных или сопутствующих услугах третьих лиц (при наличии), в частности, страхования объекта лизинга;

порядок изменения условий и прекращения действия договора финансового лизинга, в частности, из-за отказа от договора;

ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора;

подписи и печати (если таковые имеются) сторон.

Как отказаться от договора?

Лизингополучатель может самостоятельно отказаться от договора, если лизингопредоставитель не по своей вине задерживает передачу ему объекта лизинга более чем на 30 дней.

Интересно: Три миллиарда гривен в развитие: Украина отдала порты иностранцам

Если получатель воспользуется этим правом, то договор считается недействительным со дня отказа, а предоставитель должен вернуть средства в течение 3 дней. В противном случае за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 22%.

Зато лизингопредоставитель может отказаться от сделки в случае, если получатель в течение более 30 дней не осуществлял плату за лизинг по договору.

Сублизинг – передача объекта лизинга получателем третьему лицу может осуществляться только с согласия поставщика.

С момента передачи объекта лизинга в пользование получателю он несет всю ответственность за риски его потери, повреждения и тому подобное.