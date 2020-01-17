Гончарук заявил об отставке и пришел в Раду: онлайн-трансляция

Премьер-министр Алексей Гончарук 17 января пришел в зал заседаний Верховной Рады Украины. Ранее он написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту с правом внесения в парламент. Пока неизвестно, будут ли нардепы рассматривать его отставку. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.

Выступая с трибуны парламента, Гончарук объяснил, что написал заявление об отставке, согласно Конституции, в адрес парламента, но передал ее президенту для политического решения.

Все подробности: Гончарук написал заявление об отставке

"Заявление оформлено в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной Рады. И у президента есть право внести ее в парламент в любой момент", – пояснил премьер-министр.

По словам Гончарука, правительство будет продолжать работать до того момента, как Зеленский не примет политическое решение. После короткого выступления премьер вместе со всеми министрами покинули здание Верховной Рады.

Гончарук пришел в Верховную Раду: смотрите онлайн-трансляцию заседания