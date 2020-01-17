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      Гончарук заявил об отставке и пришел в Раду: онлайн-трансляция

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      Заседание Верховной Рады ІХ созыва / Getty images

      Премьер-министр Алексей Гончарук 17 января пришел в зал заседаний Верховной Рады Украины. Ранее он написал заявление об отставке и передал его на рассмотрение президенту с правом внесения в парламент. Пока неизвестно, будут ли нардепы рассматривать его отставку. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады.

      Выступая с трибуны парламента, Гончарук объяснил, что написал заявление об отставке, согласно Конституции, в адрес парламента, но передал ее президенту для политического решения.

      Все подробности: Гончарук написал заявление об отставке

      "Заявление оформлено в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя председателя Верховной Рады. И у президента есть право внести ее в парламент в любой момент", – пояснил премьер-министр.

      По словам Гончарука, правительство будет продолжать работать до того момента, как Зеленский не примет политическое решение. После короткого выступления премьер вместе со всеми министрами покинули здание Верховной Рады.

      Гончарук пришел в Верховную Раду: смотрите онлайн-трансляцию заседания

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Вооруженные силы Украины Законодательство Бюджет 2020 Оксана Маркарова
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