Заседание Рады 3 сентября выдалось достаточно плодотворным: список принятых инициатив

В Верховной Раде открылась вторая сессия ІХ созыва. На заседании зарегистрировались 393 народных избранника. 3 сентября они приняли во втором чтении снятие депутатской неприкосновенности и отправили на рассмотрение Конституционного суда еще семь законопроектов.

На заседании парламента присутствует президент Владимир Зеленский и члены правительства.

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В начале второго заседания пятеро народных депутатов от "Слуги народа" и один от "ОПЗЖ" составили присяги на верность Украине. Они заменили в парламентах нардепов, которые перешли работать в Кабмин и сложили депутатский мандат.

Начала сессию Рада с обсуждения и голосования за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Свой голос за лишение иммунитета отдали 373 депутата. Не голосовали только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь".

После этого нардепы большинством голосов включили в повестку дня президентский законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" и направила его в Конституционный суд. Если закон примут – украинцы смогут получить право на получение профессиональной юридической помощи, то есть в суде их будут защищать не только адвокат.

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Впоследствии нардепы проголосовали за включение в повестку дня сессии Рады законопроекта, расширяющего полномочия президента в образовании независимых регуляторных органов. Согласно правкам к закону, Зеленский сможет самостоятельно увольнять и назначать на должности директоров НАБУ и ГБР. За проголосовали 282 народных избранников, 54 высказались против, 27 воздержались и 39 не голосовали.

Пленарное заседание Рады 3 сентября: смотрите видео

Позже народные избранники большинством голосов проголосовали за внесение в повестку дня сессии Рады проекта закона о законодательной инициативе народа Украины. За соответствующее решение проголосовали 338 депутатов. Инициатива предусматривает то, что украинский народ сможет вносить собственные законопроекты в парламент.

3 сентября парламентарии поддержали включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. "За" проголосовали 279 народных избранников. Законопроект предусматривает, что мандат будут терять прогульщики, кнопкодавы, покойные депутаты или потерявшие украинское гражданство.

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Народные депутаты внесли в повестку дня проект закона, который позволит Верховной Раде создавать вспомогательные органы для обеспечения своей деятельности в пределах средств Государственного бюджета. За передачу законопроекта на рассмотрение Конституционного Суда проголосовали 264 депутата.

Кроме того, 3 сентября Верховная Рада отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. За это проголосовали 258 парламентариев. Инициатива предусматривает сокращение количества народных избранников до 300 и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Народные избранники большинством голосов также включили в повестку дня сессии Рады проект закона, предусматривающий увеличение количества уполномоченных по правам человека. За передачу законопроекта на рассмотрение Конституционного Суда проголосовали 298 депутатов.



Размещение народных депутатов в Верховной Раде / инфографика 24 канала