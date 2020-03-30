Рада отказалась назначать министром финансов Сергея Марченко

Верховная Рада не проголосовала за назначение на должность министра финансов Сергея Марченко на заседании 30 марта. За это решение свои голоса отдали 223 нардепа. Перед этим парламент уволил с этой должности Игоря Уманского.

Заметим, что Марченко ранее был заместителем министра финансов Александра Данилюка и заместителем главы Администрации Президента времен президентства Петра Порошенко.

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Что известно о Сергее Марченко

Закончил Академию Государственной Налоговой службы Украины. Специальность – управление государственными финансами. Кандидат экономических наук.

С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров.

С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

Разрабатывал Бюджетный кодекс, который был принят в 2014 году.

Эксперт в Bendukidze Free Market Center и академический директор совместной программы KSE и GIZ в 2015 – 2016 годах "Лидерство в государственных финансах".

В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Ммнздрава.

В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента.

С 2016 до 2018 года был заместителем министра финансов.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду под номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

Что Марченко говорил о сотрудничестве с МВФ

О сотрудничестве Украины с МВФ Марченко высказывался в июне 2019 года в интервью изданию getman.media.

"На нашу возможность заимствовать средства влияет репутация Украины как заемщика. И по целому ряду политических и экономических причин эта наша репутация не идеальна. А это значит, что проценты по займам будут большими, заимствования будут обходиться дорого", – рассказывал Марченко.

"У МВФ в то же время – дешевый ресурс. Мы можем это себе позволить, однако должны выполнять условия, которые выходят за пределы обычных условий по кредиту: как создавать антикоррупционные органы, которые устанавливать тарифы... Что же, мы сами себя загнали в такую ситуацию. Но, конечно, должны выходить из нее, чтобы привлекать средства самостоятельно", – утверждал тогдашний член команды Гройсмана.