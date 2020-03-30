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      Рада отказалась назначать министром финансов Сергея Марченко

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      Сергій Марченко - міністр фінаснів України / getman.media

      Верховная Рада не проголосовала за назначение на должность министра финансов Сергея Марченко на заседании 30 марта. За это решение свои голоса отдали 223 нардепа. Перед этим парламент уволил с этой должности Игоря Уманского.

      Заметим, что Марченко ранее был заместителем министра финансов Александра Данилюка и заместителем главы Администрации Президента времен президентства Петра Порошенко.

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      Что известно о Сергее Марченко

      • Закончил Академию Государственной Налоговой службы Украины. Специальность – управление государственными финансами. Кандидат экономических наук.
      • С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров.
      • С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
      • Разрабатывал Бюджетный кодекс, который был принят в 2014 году.
      • Эксперт в Bendukidze Free Market Center и академический директор совместной программы KSE и GIZ в 2015 – 2016 годах "Лидерство в государственных финансах".
      • В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Ммнздрава.
      • В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента.
      • С 2016 до 2018 года был заместителем министра финансов.
      • В 2019 году баллотировался в Верховную Раду под номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".

      Что Марченко говорил о сотрудничестве с МВФ

      О сотрудничестве Украины с МВФ Марченко высказывался в июне 2019 года в интервью изданию getman.media.

      "На нашу возможность заимствовать средства влияет репутация Украины как заемщика. И по целому ряду политических и экономических причин эта наша репутация не идеальна. А это значит, что проценты по займам будут большими, заимствования будут обходиться дорого", – рассказывал Марченко.

      "У МВФ в то же время – дешевый ресурс. Мы можем это себе позволить, однако должны выполнять условия, которые выходят за пределы обычных условий по кредиту: как создавать антикоррупционные органы, которые устанавливать тарифы... Что же, мы сами себя загнали в такую ситуацию. Но, конечно, должны выходить из нее, чтобы привлекать средства самостоятельно", – утверждал тогдашний член команды Гройсмана.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Кабинет Министров Украины Сергей Марченко
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