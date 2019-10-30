Рада не создала ВСК по трагедии в Одессе: в зале начались стычки – видео

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о создании временной следственной комиссии, которая имела целью заниматься расследованием обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Поддержали проект закона только 79 парламентариев.

Между тем во время голосования 73 народных депутата высказались против, а еще 164 избранника воздержались.

Важно: Трагедия 2 мая в Одессе: в полиции обнародовали результаты расследования

Авторами проекта постановления выступили депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь":

Николай Скорик;

Юрий Бойко;

Вадим Рабинович;

Наталия Королевская;

Юрий Павленко;

Илья Кива;

Нестор Шуфрич.

Во время голосования постановление поддержали только представители "Оппоплатформы" всей фракцией, 32 "слуги народа" и 6 представителей депутатской группы "За будущее".

После провального голосования в сессионном зале началась стычка между депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа".

Потасовка после голосования за проект постановления: смотрите видео

Что известно о событиях в Одессе 2 мая? 2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояние переместилось на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого Антимайдана. Часть антимайдановцев сбежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. В общем в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.



По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.



За все эти годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.