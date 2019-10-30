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      Рада не создала ВСК по трагедии в Одессе: в зале начались стычки – видео

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      Рада провалила голосование за создание ВСК для расследования событий 2 мая в Одессе
      Рада провалила голосование за создание ВСК для расследования событий 2 мая в Одессе / 24 канал

      Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о создании временной следственной комиссии, которая имела целью заниматься расследованием обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Поддержали проект закона только 79 парламентариев.

      Между тем во время голосования 73 народных депутата высказались против, а еще 164 избранника воздержались.

      Важно: Трагедия 2 мая в Одессе: в полиции обнародовали результаты расследования

      Авторами проекта постановления выступили депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь":

      • Николай Скорик;
      • Юрий Бойко;
      • Вадим Рабинович;
      • Наталия Королевская;
      • Юрий Павленко;
      • Илья Кива;
      • Нестор Шуфрич.

      Во время голосования постановление поддержали только представители "Оппоплатформы" всей фракцией, 32 "слуги народа" и 6 представителей депутатской группы "За будущее".

      После провального голосования в сессионном зале началась стычка между депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа".

      Потасовка после голосования за проект постановления: смотрите видео

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая? 2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояние переместилось на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого Антимайдана. Часть антимайдановцев сбежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. В общем в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.

      По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

      За все эти годы ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Столкновения в Одессе Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Одессы
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