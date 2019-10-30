16:29
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, 29 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий и еще несколько сел на Западе Украины

      196 Читати новину українською
      Памятный знак первого летописного упоминания о городе
      Памятный знак первого летописного упоминания о городе / Wikipedia

      Переяслав-Хмельницкий будет называться Переяслав. Верховная Рада Украины 30 октября поддержала постановление о переименовании этого города областного значения на юго-востоке Киевской области.

      С предложением ввести такое изменение названия исторического города в ВР обратился Киевский областной совет. Парламент большинством голосов с предложением согласился.

      Читайте также: "Он выход, здесь Украина": в админсуде Киева подрались из-за проспектов Бандеры и Шухевича – видео

      Заметим, что Украинский институт национальной памяти также поддержал идею возвращения городу Переяслав-Хмельницкий его исторического названия.

      В пояснительной записке к проекту постановления говорится:

      ► "Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом в договоре Руси с Византией. В середине XI века Переяслав стал мощным центром Переяславского княжества, которое некоторое время имело статус третьего княжеского стола после Киева и Чернигова. В 1585 году городу предоставлено Магдебургское право, а в 1654 году в Переяславле состоялась Переяславская рада, которая определила дальнейшую судьбу Украины".

      Под "определила дальнейшую судьбу Украины", вероятно, речь идет о присяге казаков московскому царю, которую якобы составили как раз на Переяславской раде. Впрочем, истинные результаты Рады потеряны, поэтому принятые ею решения историки трактуют по-разному.

      Переяслав стал Переяслав-Хмельницким 12 октября 1943 года, так решили власти советской Украины.

       

       

      Переяслав-Хмельницкий через 76 лет вернул себе историческое название / Фото из соцсетей

      Другие переименования:

      ► Село Островки Маневицкого района Волынской области отныне – Островы.

      ► Село Рачки Немировского района Винницкой области отныне Подольское.

      Примечательно, что это переименование не поддержал Институт украинского языка НАН. Мол, название села Рачки содержится в документах еще XVIII века.

      ► Село Борки Сокольского района Львовской области отныне Борок.

      ►Село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области отныне Мазярня-Каранская.

       Смотрите также: На Львовщине люди требуют вернуть старое советское название села

      blog_ava
      Как разводит войска возле Золотого Украина и оккупанты: видео, фото
      сегодня
      1082
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Верховная Рада История Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сегодня , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 695
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 13:35 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 909
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сегодня , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 2313
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сегодня , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 1061
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сегодня , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 1104
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук