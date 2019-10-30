Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий и еще несколько сел на Западе Украины

Переяслав-Хмельницкий будет называться Переяслав. Верховная Рада Украины 30 октября поддержала постановление о переименовании этого города областного значения на юго-востоке Киевской области.

С предложением ввести такое изменение названия исторического города в ВР обратился Киевский областной совет. Парламент большинством голосов с предложением согласился.

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Заметим, что Украинский институт национальной памяти также поддержал идею возвращения городу Переяслав-Хмельницкий его исторического названия.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится:

► "Первое летописное упоминание о Переяславе датируется 907 годом в договоре Руси с Византией. В середине XI века Переяслав стал мощным центром Переяславского княжества, которое некоторое время имело статус третьего княжеского стола после Киева и Чернигова . В 1585 году городу предоставлено Магдебургское право, а в 1654 году в Переяславле состоялась Переяславская рада, которая определила дальнейшую судьбу Украины".

Под "определила дальнейшую судьбу Украины", вероятно, речь идет о присяге казаков московскому царю, которую якобы составили как раз на Переяславской раде. Впрочем, истинные результаты Рады потеряны, поэтому принятые ею решения историки трактуют по-разному.

Переяслав стал Переяслав-Хмельницким 12 октября 1943 года, так решили власти советской Украины.

Переяслав-Хмельницкий через 76 лет вернул себе историческое название / Фото из соцсетей

Другие переименования:

► Село Островки Маневицкого района Волынской области отныне – Островы.

► Село Рачки Немировского района Винницкой области отныне Подольское.

Примечательно, что это переименование не поддержал Институт украинского языка НАН. Мол, название села Рачки содержится в документах еще XVIII века.

► Село Борки Сокольского района Львовской области отныне Борок.

►Село Мазарня-Каранская Каменка-Бугского района Львовской области отныне Мазярня-Каранская.

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