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      Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс

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      Депутаты ВР 9 созыва
      Депутаты ВР 9 созыва / 24 канал

      Народные депутаты приняли законопроект №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год.

      Законопроект №2144 во втором чтении поддержали 282 народных депутатов при необходимых 226. Народные депутаты подали 258 поправок ко второму чтению, по которым комитет по вопросам бюджета поддержал 85.

      Кстати: Особенности бюджета-2020: кому выделили больше всего денег

      Что предусматривает законопроект №2144?

      Законопроект предусматривает создание Долгового агентства. Его будет  координировать Кабинет Министров через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолга.

      Народные депутаты также поддержали поправку №209, согласно которой поступления от акциза на топливо перераспределяются из Дорожного фонда в местные бюджеты.

      Закон также позволяет по решению Кабмина, согласованному с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, осуществлять заимствования сверх объема, определенный для года в законе о госбюджете для финансирования госбюджета на следующий год.

      Обратите внимание: Что украинцы знают о бюджете-2020: опрос

      Заметим, что сегодня Верховная Рада планирует принять законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год.

      Что заложено в бюджет на 2020 год: основные цифры

      Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. В то же время доходы планируется увеличить на 14,18 миллиардов гривен и теперь они будут определены в сумме 1 триллион 92,5 миллиарда гривен.

      • Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.
      • На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.
      • На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.
      • Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.
      • На субсидии предусмотрены 48 миллиардов гривен.

      Кроме того, с 1 января в Украине вырастут зарплаты и пенсии.

      • Минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен в месяц или 28,31 гривны в час.
      • Минимальная пенсия в 2020 году возрастет с 1638 до 1769 гривен.
      • Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.

      бюджет на 2020 рікГлавные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Верховная Рада Бюджет 2020 Законодательство
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