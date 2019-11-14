Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс

Народные депутаты приняли законопроект №2144 с поправками в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия закона о государственном бюджете на 2020 год.

Законопроект №2144 во втором чтении поддержали 282 народных депутатов при необходимых 226. Народные депутаты подали 258 поправок ко второму чтению, по которым комитет по вопросам бюджета поддержал 85.

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Что предусматривает законопроект №2144?

Законопроект предусматривает создание Долгового агентства. Его будет координировать Кабинет Министров через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолга.

Народные депутаты также поддержали поправку №209, согласно которой поступления от акциза на топливо перераспределяются из Дорожного фонда в местные бюджеты.

Закон также позволяет по решению Кабмина, согласованному с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, осуществлять заимствования сверх объема, определенный для года в законе о госбюджете для финансирования госбюджета на следующий год.

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Заметим, что сегодня Верховная Рада планирует принять законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Что заложено в бюджет на 2020 год: основные цифры

Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. В то же время доходы планируется увеличить на 14,18 миллиардов гривен и теперь они будут определены в сумме 1 триллион 92,5 миллиарда гривен.

Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.

На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.

На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.

Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.

На субсидии предусмотрены 48 миллиардов гривен.

Кроме того, с 1 января в Украине вырастут зарплаты и пенсии.

Минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен в месяц или 28,31 гривны в час.

в месяц или 28,31 гривны в час. Минимальная пенсия в 2020 году возрастет с 1638 до 1769 гривен.

Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.

Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала