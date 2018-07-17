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Рада приняла скандальную поправку, которая позволит Ахметову не платить налог 3 миллиарда гривен

279 Читати новину українською
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов / Фото из открытых источников

Официальный сайт Верховной Рады опубликовал новость о принятии поправки, которая позволит ДТКЭу Рината Ахметова не платить более 3 миллиардов гривен налогов.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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В связи со всеми другими документами на сайте Совета, в частности стенограммой заседания и официальными результатами голосования, норма об отмене НДС для импортеров оборудования возобновляемой энергетики на самом деле не была поддержана. В сессионном зале 3 июля за эту поправку проголосовало только 155 депутатов из необходимых 226.

Вместе с тем, на сайте Верховной Рады опубликована новость о том, что скандальная льгота проголосована.

Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, комплектующих, [ ... ] предназначенные для производства энергии из возобновляемых источников энергии,
– сказано в сообщении Совета.

Освобождение от НДС импортного оборудования предложенное на ближайшее время – до начала 2020 года, так что воспользоваться им могли только те компании, которые уже готовы покупать такое оборудование. По данным одного из ведущих рейтинговых агентств FITCH, холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова планирует вложить в строительство "зеленых " энергостанций" 445 миллионов евро в 2018 году и 285 миллионов евро в 2019 году. Более половины средств пойдет именно на импортное оборудование.

Скриншот с сайта Верховной Рады

По приблизительным подсчетам, поправка нардепов помогла бы Ринату Ахметову сэкономить более 3 миллиардов гривен. Соответственно эта сумма не попала в бюджет.

Скандальную поправку внесли в законопроект,  что касался выплаты алиментов. В тексте к первому чтению ее не было, она появилась там накануне голосования закона во втором чтении, после прохождения Комитета налоговой и таможенной политики. Инициатором поправки назвал себя депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Вознюк.

Текст принятого закона появится в открытом доступе только после подписи Президента. Редакция Bihus.Info направила запросы в Аппарат ВР и Администрацию Президента с просьбой объяснить, есть ли отмененная норма в тексте закона, который попал на подпись Президенту.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законопроект Ринат Ахметов
Источник: 24 Канал
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