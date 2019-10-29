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      Рада приняла закон о свободном доступе к пляжам и водоемам: как будут наказывать нарушителей

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      Украинцы будут иметь полное право купаться и плавать в водоемах
      Украинцы будут иметь полное право купаться и плавать в водоемах / Фото из открытых источников

      Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего пользования.

      За соответствующий закон №0869 во втором чтении и в целом проголосовали 314 народных депутатов. Законопроект вносит изменения в Водный и Земельный кодексы и в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

      К теме: В Одессе снова запретили купаться в известной "Аркадии" и некоторых других пляжах

      Закон запрещает:

      – ограничение общего водопользования, в том числе ограничение купания и плавания на лодках любительского и спортивного рыболовства;

      – причаливание к берегу в светлое время суток в связи с нахождением земельных участков прибрежных защитных полос (пляжные зоны) в использовании юридических или физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом;

      – гражданам обеспечивается беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью морей, морских проливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжных зон;

      – к берегам рек, водоемов и островов, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон и зон особого режима использования земель.

      Это интересно: Развели антисанитарию: в оккупированном Крыму продолжают закрывать пляжи

      Как будут наказывать за ограничения бесплатного доступа граждан к побережью морей и других водоемов?

      – предусмотрено наложение штрафа на граждан от 3400 гривен до 6800 гривен и на должностных лиц от 6800 гривен до 11900 гривен;

      – в случае, если подобные ограничения применены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложение штрафа на граждан от 6800 гривен до 11900 гривен и на должностных лиц от 11900 гривен до 17 тысяч гривен.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Отдых Чорное море Верховная Рада
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