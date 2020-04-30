Рада проголосовала за уменьшение залога для кандидатов на местных выборах

Народные депутаты в первом чтении приняли изменения в Избирательный кодекс, касающиеся суммы залога для партий и кандидатов в мэры на местных выборах. Так, для тех, кто хочет принять участие в выборах в поселках и городках до 90 тысяч населения, залог вообще не будет нужным.

За это проголосовали ... депутатов. С проектом закона №2769 можно ознакомиться на официальном сайте парламента.

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Инициаторы законопроекта ранее объясняли, что из-за чрезмерно высокой суммы залога участие в выборах смогут принимать только те партии и граждане, которые имеют много денег.

Также депутаты отметили, что неприемлемо то, что для общенациональных и местных выборов (с количеством избирателей больше 90 тысяч) применяются разные принципы для расчета размера денежного залога.

Эти принципы дискриминационные в отношении указанных местных советов, в которых размер денежного залога в расчете на одного избирателя почти в 15 раз больше, чем на парламентских, и в более чем 20 раз больше, чем на президентских выборах,

– говорится в пояснительной записке.

Что изменится?

Отныне размеры денежного залога будут высчитывать по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.



В селах и городах с населением до 90 тысяч денежный залог не требуется.

Отметим, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

Какой залог был ранее в разных городах?

В соответствии с нормами Избирательного кодекса Украины ранее размер денежного залога для кандидатов на должность городского главы был идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей от 90 тысяч и более.

Наибольшей залог был в городах-миллионниках с высоким доходом населения, соответственно: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.



Какой залог должны заплатить кандидаты в мэры городов / Инфографика 24 канала

Однако, по формуле, предложенной законом №2769, размеры залогов существенно уменьшатся. Наибольший залог все равно остается для кандидатов в мэры Киева, однако порядок сумм существенно изменился – с более 4 миллионов до 445 тысяч гривен. Залог для кандидата в мэры Львова с более 1 миллиона может уменьшиться до 121 тысячи. Одесса с 1,3 миллиона до 147 тысяч.



Как уменьшится размер залога на местных выборах / Инфографика Чесно.org