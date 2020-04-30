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      Рада проголосовала за уменьшение залога для кандидатов на местных выборах

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      Нардепы уменьшили сумму залога для участия в местных выборах
      Нардепы уменьшили сумму залога для участия в местных выборах / Фото 24 канала

      Народные депутаты в первом чтении приняли изменения в Избирательный кодекс, касающиеся суммы залога для партий и кандидатов в мэры на местных выборах. Так, для тех, кто хочет принять участие в выборах в поселках и городках до 90 тысяч населения, залог вообще не будет нужным.

      За это проголосовали ... депутатов. С проектом закона №2769 можно ознакомиться на официальном сайте парламента.

      Ранее Рада одобрила изменения в закон о местном самоуправлении: подробности

      Инициаторы законопроекта ранее объясняли, что из-за чрезмерно высокой суммы залога участие в выборах смогут принимать только те партии и граждане, которые имеют много денег.

      Также депутаты отметили, что неприемлемо то, что для общенациональных и местных выборов (с количеством избирателей больше 90 тысяч) применяются разные принципы для расчета размера денежного залога.

      Эти принципы дискриминационные в отношении указанных местных советов, в которых размер денежного залога в расчете на одного избирателя почти в 15 раз больше, чем на парламентских, и в более чем 20 раз больше, чем на президентских выборах,
      – говорится в пояснительной записке.

      Что изменится?

      • Отныне размеры денежного залога будут высчитывать по формуле: 4 минимальные заработные платы на 90 тысяч населения.
         
      • В селах и городах с населением до 90 тысяч денежный залог не требуется.

      Отметим, что местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

      Какой залог был ранее в разных городах?

      В соответствии с нормами Избирательного кодекса Украины ранее размер денежного залога для кандидатов на должность городского главы был идентичным размеру денежного залога для регистрации партийного списка в городах с количеством избирателей от 90 тысяч и более.

      Наибольшей залог был в городах-миллионниках с высоким доходом населения, соответственно: Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове.

      Застава на вибори для мерів міст
      Какой залог должны заплатить кандидаты в мэры городов / Инфографика 24 канала

      Однако, по формуле, предложенной законом №2769, размеры залогов существенно уменьшатся. Наибольший залог все равно остается для кандидатов в мэры Киева, однако порядок сумм существенно изменился – с более 4 миллионов до 445 тысяч гривен. Залог для кандидата в мэры Львова с более 1 миллиона может уменьшиться до 121 тысячи. Одесса с 1,3 миллиона до 147 тысяч.

      Як зменшилися застави
      Как уменьшится размер залога на местных выборах / Инфографика Чесно.org

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Новости политики Деньги Местные выборы 2020
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