Рада рассмотрит изменения в бюджет: повлияют ли они на проведение местных выборов

Внесение изменений в госбюджет-2020 не влияет на проведение местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября. Правда, сумма, предусмотренная на их проведение, значительно уменьшится.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 апреля во время брифинга после совещания с руководителями депутатских фракций и групп.

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Если говорить о бюджете, который предусмотрен на местные выборы, то цифра была 2,2 миллиарда гривен, сейчас она остается на уровне одного миллиарда. Это не влияет на проведение выборов,

– подчеркнул он.

Спикер добавил: когда Украина наконец выйдет из карантина и будет готовиться к местным выборам, Верховная Рада и правительство будут готовы "обеспечить финансовыми ресурсами проведение местных выборов".

Что нужно знать о местных выборах 2020?Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.



Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и образования ОТО.