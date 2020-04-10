15:31
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Рада рассмотрит изменения в бюджет: повлияют ли они на проведение местных выборов

      - Читати новину українською
      Дмитрий Разумков / Getty images

      Внесение изменений в госбюджет-2020 не влияет на проведение местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября. Правда, сумма, предусмотренная на их проведение, значительно уменьшится.

      Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 апреля во время брифинга после совещания с руководителями депутатских фракций и групп.

      Актуально Заседание Рады состоится в понедельник: какие вопросы будут рассматривать

      Если говорить о бюджете, который предусмотрен на местные выборы, то цифра была 2,2 миллиарда гривен, сейчас она остается на уровне одного миллиарда. Это не влияет на проведение выборов,
      – подчеркнул он.

      Спикер добавил: когда Украина наконец выйдет из карантина и будет готовиться к местным выборам, Верховная Рада и правительство будут готовы "обеспечить финансовыми ресурсами проведение местных выборов".

      Что нужно знать о местных выборах 2020?Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут избирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.

      Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и образования ОТО.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Бюджет Бюджет 2020 Местные выборы 2020 Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:54 От коронавируса в Украине умерли уже 69 человек: статистика по областям
      Лікування 47212
      сегодня , 12:23 24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве
      Новини України 14360
      сегодня , 08:49 Чернобыльская зона горит уже седьмой день: последние новости и видео
      Новини України 32171
      сегодня , 12:23 Лекции с автоматом и орден за мужество: самые громкие скандалы с Татьяной Чорновол
      Новини України 7734
      сегодня , 13:31 Распространение коронавируса в мире – заболело уже более 1,6 миллиона человек: карта онлайн
      Здорове життя 573996
      сегодня , 08:35 На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли сельсовет: фото
      Новини України 3895
      сегодня , 11:40 Коронавирус в ВСУ: 7 случаев инфицирования COVID-19 и 1 смерть
      Новини України 9226
      сегодня , 12:27 Комендантский час и усиление карантина: как реагируют львовяне – видео
      Новини України 6123
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:30 Кому выгодно искажать действительность? России, опоблоку и Коломойскому
      Тимофій Милованов
      сегодня , 12:00 "Пленки Ермака": важные вопросы о фигурантах дела
      Юрій Бутусов