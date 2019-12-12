Рада разблокировала подписание закона О рынке электроэнергии

Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта, предусматривающего возможность временного регулирования цен на оптовом рынке электроэнергии.

Так, нардепы не поддержали проект постановления об отмене решения Рады, которая 4 декабря одобрила законопроект о рынке электроэнергии. При этом за основу парламент одобрил законопроект 12 ноября.

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Теперь закон могут подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Что предусматривает законопроект о рынке электроэнергии



Цель – не допустить неконтролируемый рост цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Кроме того, запрещается продажа и поставка электроэнергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Тарифный регулятор имеет право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

Для избежания чрезвычайной ситуации в украинской энергетической системе правительство имеет право отменять этот запрет, определив срок возобновления его действия.