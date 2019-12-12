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      Рада разблокировала подписание закона О рынке электроэнергии

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      Парламент разблокировал подписание закона О рынке электроэнергии / Getty Images

      Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта, предусматривающего возможность временного регулирования цен на оптовом рынке электроэнергии.

      Так, нардепы не поддержали проект постановления об отмене решения Рады, которая 4 декабря одобрила законопроект о рынке электроэнергии. При этом за основу парламент одобрил законопроект 12 ноября.

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      Теперь закон могут подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

      Что предусматривает законопроект о рынке электроэнергии


      Цель – не допустить неконтролируемый рост цен на электроэнергию. В частности, тарифному регулятору позволят установить предельный размер цены на электричество на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

      Кроме того, запрещается продажа и поставка электроэнергии, импортируемой из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке. Тарифный регулятор имеет право аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

      Для избежания чрезвычайной ситуации в украинской энергетической системе правительство имеет право отменять этот запрет, определив срок возобновления его действия.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Энергетика Электроэнергия Рынок электроэнергии Законодательство Верховная Рада Новости политики
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