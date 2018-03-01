Рада рискует поставить под угрозу демократию в стране законами Порошенко, - Freedom House

В международной правозащитной организации Freedom House заявили, что парламент Украины рискует поставить под угрозу демократию в стране, если проголосует за законопроекты, которые увеличат государственный мониторинг институтов гражданского общества, поданных Президентом Петром Порошенко.

В документе указывается, что попытки поставить гражданское общество под контроль властей, "похожи на действия, предпринимаемые в России и Казахстане", пишет "Радио Свобода".

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"Верховная Рада рискует нанести серьезный ущерб демократии в Украине, приняв законодательство, которое придаст тягостного надзора за организациями гражданского общества и подорвет эффективность омбудсмена", – сказал директор программ Евразии Freedom House Марк Берендт.

Он призвал отказаться от законопроектов или отложить голосование, пока законодательство рассматривается Венецианской комиссией Совета Европы, группой независимых экспертов по конституционному праву. А результаты ожидаются 18 марта.

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В июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроекты №6674 (об изменениях в Закон о Общественные объединения) и №6675 (об изменениях в Налоговый кодекс), в которых предусматривается усиление отчетности неприбыльных организаций, в частности, за освоение международной денежной помощи, и ответственности за ошибки в таких отчетах. Ряд общественных организаций, в частности правозащитных, назвала нормы этих законопроектов дискриминационными. Депутаты еще не рассматривали эти законопроекты.