Рада сделала первый шаг к отмене книг учета доходов ФЛП

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, который должен отменить обязательность ведения книг учета доходов физическими лицами-предпринимателями. За решение, которое должно упростить жизнь ФЛП, проголосовали 299 депутатов.

Если парламент одобрит законопроект и во втором чтении и в целом, то ФЛП на 1, 2 и 3 группах упрощенной системы налогообложения, которые не являются плательщиками НДС, будет не обязательно вести книгу доходов.

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На сегодня же такие физлица-предприниматели обязаны ежедневно вносить в книгу полученные за день доходы.

Кроме того, законопроект предлагает отменить обязательную регистрацию книг учета доходов и отменить ответственность за то, что ФЛП ее не ведет.

Ранее о намерении отменить обязательность ведения книги учета доходов сообщал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. 20 декабря он в очередной раз подчеркнул, что соответствующий законопроект должен упростить жизнь ФЛП.

Отмена книги учета и другие плюшки все ближе. Ко второму чтению будем этот законопроект еще дорабатывать,

– написал Дубилет в телеграм-канале.