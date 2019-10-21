Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно

Рада ухвалила закон про викривачів корупції. В ньому йдеться не лише про захист для викривачів корупції, а й про виплату їм винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди.

Одним із найважливіших законопроєктів, який прийняв парламент минулого тижня, був закон про захист і додаткову мотивацію викривачів.

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Чому він важливий?

Корупція в Україні набула таких масштабів, що подолати її лише силами правоохоронних органів надзвичайно складно. Ми закликаємо усіх українців долучатися до цього процесу і допомагати інформувати про факти корупції. Якщо раніше корупціонери остерігалися переважно лише НАБУ та САП, тепер агентом під прикриттям може стати будь-який українець.

Які гарантії, права та можливості для викривачів?

По-перше, захист трудових прав. Викривача буде практично неможливо звільнити з роботи, тому можете більше не хвилюватися щодо цього.

По-друге, правова допомога. Викривач може скористатися послугами безкоштовного адвоката чи залучити свого захисника – як самі бажаєте.

По-третє, психологічна допомога та особиста охорона.

І вишенька на торті – грошова винагорода для викривачів. Такий вид мотивації запровадили для людей, які нададуть до правоохоронних органів інформацію, яка викриває особливо великі розміри корупції, починаючи від 10 мільйонів гривень збитків і більше. Такі викривачі можуть претендувати на винагороду у сумі 10% від завданих збитків одразу від прийняття рішення суду.

Закликаю всіх бути небайдужими, відповідальними та разом із правоохоронними органами допомагати нашій країні подолати корупцію.

Дивіться відеоблог депутатки Галини Янченко про законопроєкт щодо викривачів корупції:

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