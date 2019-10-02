Рада внесла изменения относительно увольнения и назначения членов Нацсовета: в чем их суть

В Верховной Раде парламентарии большинством голосов поддержали во втором чтении проект закона №2036. Документ касается совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В то же время член Нацсовета будет исполнять свои обязанности до назначения нового члена.

Соответствующий законопроект поддержали 266 парламентариев при минимально необходимых 226-ти.

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Как ранее поясняли депутаты от "Слуги народа", которые собственно и инициировали проект закона №2036, законодательство предусматривало, что члены Нацсовета, которых назначали по квоте Верховной Рады, могли отсутствовать в течение двух месяцев, пока длилась процедура отбора и назначения. Поэтому в "Слуге народа" поставили себе за цель обеспечить непрерывную работу регулятора.

Таким образом, согласно документу, профильный комитет (ныне – Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики) обязуется за 90 дней прекращения полномочий членов Нацсовета опубликовать в СМИ и направить фракциям и группам парламента объявление об отборе кандидатур на соответствующие вакантные должности. В предыдущей редакции была норма, по которой конкурс объявлялся в течение трех дней со дня прекращения полномочий членов регулятора. Кроме того, одновременное назначение членов Национального совета на все вакантные должности становится обязательным.

Предложения по кандидатурам комитет будет принимать в течение 21 дня со дня опубликования объявления. Подавать кандидатуры на членов Нацсовета, кроме фракций и групп парламента, могут также и всеукраинские объединения граждан в области деятельности средств массовой информации.

Вакантными считаются те должности членов Нацсовета, полномочия которых прекращаются, согласно постановлению Верховной Рады или досрочно, как это предусматривает закон. Также полномочия членов Нацсовета будут прекращены досрочно, если те подадут заявление об увольнении по собственному желанию или же будут отсутствовать на заседаниях регулятора без уважительных причин в течение двух месяцев. Правда, проект закона не определяет вакантной должности члена Нацсовета, если его полномочия прекращены в последний день срока подачи предложений по кандидатурам.

Кандидатуры на должности членов Нацсовета вносят в такой последовательности, как это определило предварительное рейтинговое голосование. А их количество должно соответствовать количеству вакантных должностей, которые назначают по квоте Верховной Рады. Назначенными на эти должности считают лиц, за которых проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Если же Рада не сможет заполнить свою квоту, то всю процедуру проводят повторно. Кандидаты, участвовавшие в предварительном отборе, имеют право участвовать и в повторном.

Кроме того, парламент приравнял Нацсовет до первому уровню государственных органов, определенных законом "О государственной службе".

Большинство положений этого закона вступают в силу на следующий день после его опубликования в газете Верховной Рады "Голос Украины". Позже, с 1 января 2020 года, вступает в силу положение закона об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей за 90 дней до прекращения полномочий членов Нацсовета.

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19 сентября Верховная Рада приняла его за основу. Правда, презентуя документ, председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко предлагал принять его как закон. Также он предлагал, чтобы по результатам рейтингового голосования назначить новых членов регулятора вместо тех, чьи полномочия уже закончились.

Но члены некоторых фракций, в частности "Голоса" и "Европейской солидарности", высказались против одновременного "пакетного" назначения членов регулятора и соответственно за второе чтение. В итоге проект закона был принят только за основу.

30 сентября профильный комитет рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении и в целом как закон.