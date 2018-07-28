Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ

Все. Шоу "реформа полиции" можно официально считать закрытым. У полиции снова появятся радары. Прошлый опыт ГАИ засадах в укромных местах на трассах, "вынюхиванию" под благовидным предлогом "как вы себя чувствуете" и полного игнорирования закона "О полиции" в части запрета остановки на "поговорить" уже принят и уже прижился в полном объеме.

Теперь "фен" – радар в руках, полностью завершит очередной круг цивилизации безуспешной попытки изменить систему.

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Да, мы старались. Мы верили. Даже весело селфились всей страной. И все вместе коллективно не верили в предвестники. Но, что-то пошло не так.

Помните обещанную автофиксацию посредством камер? А анонсированную бальную систему штрафов? Вот и живите с этими воспоминаниями о не случившимся будущем. Даром бесчетное количество раз анонсировали тестовый запуск автофиксации. Даром потрачено миллионы бюджетных средств. В итоге, алчность с популизмом – "фен" победил.

К слову, анонсированное появление радаров на дорогах – это приговор не только реформе полиции. Это приговор целому пласту реформ. Потому, как радар – это средство борьбы с последствиями, но не причинами. А вот с причинами никто бороться не собирается.

Безусловно, серия последних смертельных ДТП должна заставить не только задуматься, но и в конце концов хотя бы начать принимать меры к безопасности на дороге. Изучить причины и системно работать над их устранением. Но, это сложно, хлопотно и точно не так красиво в подаче, как заявление "Мы проблему решили – скоростной порог понизили". Или все тоже, но теперь с радарами.

А ведь причины другие. И, зачастую, превышение скорости водителем – уже последствия.

Соблюдение рядности и дистанции. С учетом доминирования однополосных дорог водитель обречен плестись за сбившимися в стаю грузовиками со скоростью пешехода. Обогнать – нереально, расстояние между ними ровно в половину твоего кузова, а протяженность каравана эффективно создает иллюзию табора, уходящего в небо. И то, что согласно ПДД они обязаны тебя пропускать в случае необоснованно медленного движения – это твоя проблема. Полиция (по опыту) пожимает плечами и невнятно желает счастливого пути. И в момент, когда водитель вырвался на свободу – скорость безусловно начинает расти. И где тут причина, а где следствие?

А все наши дороги курортно-туристического направления? Они стабильно не готовы к пропуску всех желающих. Ну просто от слова совсем. И хуже – никто даже не думает в этом направлении, а проблема сама по себе не рассасывается. И что происходит, когда водители вырываются на более-менее свободные участки? Правильно – скорость начинает расти.

Таких примеров множество. Основная причина превышения скорости – это низкая средняя скорость движения. Даже если представить, что ты решил пересечь страну от Днепра до Львова или Ужгорода в пределах правил, то твоя реальная средняя скорость выйдет менее 70 км в час. С учетом санитарных остановок и заправок – от 12 до 16 часов пути. И даже при этом соблюдении скоростного режима, уже через 8 часов (полпути) внимание водителя будет значительно утеряно из-за усталости. Что безусловно увеличивает риск ДТП.

И если быть до конца откровенными – то вторая, а может и первая по значимости, причина – это система получения прав. Нет, я не о коррупции. А о том, что наша система сдачи экзаменов на право вождения предусматривает теорию, но вполне лояльно смотрит на слабую практику. А так, чтобы одновременно теория с практикой – совсем нет. В итоге на дорогах тысячи людей, которых просто не научили управлять автомобилем. Знать знаки, разметку и сигналы светофора – да. Но как-то все больше с отрывом от реалий дорожного движения. Поворачивать руль и нажимать педали умеют, а вот управлять машиной – ну как-то не задалось.

И это все – причины.

И да, с этими причинами можно и нужно бороться. Системно и в комплексе. И далеко не всегда путем запретов/штрафов и ограничений. Но точно логистикой и инфраструктурой, и системой. Но, однозначно – не реинкарнацией ГАИ.

И чтобы расставить точки над i.

Я не оправдываю нарушителей. Я просто говорю о фактах. И я искренне считаю, что начиная с запретов, чиновники просто откладываю решения "на потом". Возможно, навсегда. И, чтобы два раза не вставать – любителям "а в Европе не так, там не нарушают". Вынужден Вас огорчить. Нарушают и еще как. Даже мифологически правопослушные немцы на отрезках между полицией и камерами фиксации вполне уверенно ускоряются, переходя далеко за ограничения… А вот остальных причин у них действительно нет.

Автор: Петр Андрющенко. Источник: Site.ua

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