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      Radar Tech, Agrohub и агрохолдинг МХП запускают второй сезон проекта MHP accelerator

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      MHP accelerator
      MHP accelerator

      27 февраля Radar Tech, Agrohub и МХП запустили вторую программу развития стартапов MHP accelerator 2.0.

      Акселератор ищет перспективные решения, которые могут применяться не только в работе агрохолдинга, но и повлиять на развитие технологического потенциала отрасли в целом. Финалисты программы получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с МХП. Среди других возможностей для стартапов – доступ к ресурсам и производственной базе агрохолдинга, менторская поддержка от ключевых экспертов МХП, 250+ часов теории и практики, нетворкинга во время динамичной обучающей программы с участием 30+ лекторов и практиков. Прием заявок продлится до 21 апреля 2019 года включительно на сайте.

      MHP accelerator 2.0 ищет как стартапы, которые разрабатывают специализированные решения для агроотрасли, так и универсальные решения для диджитализации холдинга. Как и в первом проекте, в программу могут попасть не только опытные команды с базовым прототипом (MVP), но и авторы интересных, новаторских идей, которые смогут доказать бизнес-эффективность своего решения.

       
      "MHP accelerator открыл во всех смыслах "мир возможностей" как для стартапов, так и для агроотрасли. И даже для наших внутренних корпоративных изменений. Когда мы начинали этот проект, ставили перед собой 2 глобальные цели — развитие инновационного малого и среднего бизнеса и противостояние эмиграции, удержание интеллектуальной молодежи, талантов в стране. В итоге мы получили бонусы, открыли новые возможности для компании: корпоративная культура МХП стала инновационнее, развивается внутренний институт менторства, и нам удалось найти те решения, которые действительно интересны нашему бизнесу. Сейчас у нас 5 коммерческих запусков со стартапами первого сезона. Мы инвестируем в эти решения, развиваем их, поддерживаем и заинтересованы в новых командах, с которыми вместе сделаем украинскую отрасль инновационнее, сможем повлиять на развитие Украины", — прокомментировала Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.

      В этом наборе акселератор прежде всего будет рассматривать продукты в следующих семи направлениях:

      • Агробиотехнологии.
      • Диджитализация.
      • Торговые площадки.
      • Автоматизация промышленного производства и процессов.
      • Энергоэффективность, "Зеленая энергетика" и управление отходами.
      • Инновации в корпоративном управлении.
      • Food: технологии и продажи.

      Акселератору интересны также и другие решения, которые могут применяться в работе агрохолдинга.

      "Внедрение инноваций — это не спринт, а марафон, готовность идти вдолгую, тестировать, менять. Особенно в агросекторе с его годовыми циклами. Задача Agrohub — чтобы украинский агробизнес стал более эффективным за счёт применения технологий. За прошлый год мы провели 17 проектов, направленных на это — от масштабного исследования инновационных приоритетов агропроизводителей до Idea Garages, которые длились один день. Я вижу, как за 1,5 года в целом вырос интерес аграриев к инновациям. Второй акселератор аграрных инноваций даст новые технологические решения для рынка. Что ещё больше усилит эко-систему", – рассказала Юлия Порошенко, лидер агронаправления Radar Tech, основатель Agrohub.

      Из всех полученных заявок жюри MHP accelerator 2.0 выберет 30 полуфиналистов, которые пройдут программу преакселерации – неделю учебного интенсива по основам технологического бизнеса. По итогам этого этапа будут отобраны 10 резидентов акселератора, которые пройдут динамичную, адаптированную под особенности агроотрасли, учебную программу от 30+ экспертов и практиков.

      "MHP accelerator 2.0 – это уже шестая программа развития стартапов, которую Radar Tech запускает с крупными игроками рынка. Мы первыми в Украине начали прокачивать сферу корпоративных инноваций, поэтому с особым вниманием относимся к результативности наших акселераторов. Выпускниками 6 программ Radar Tech стало уже 50 стартапов, 20 из которых получили возможность поработать с такими лидерами рынка, как Киевстар, МХП, UKRSIBBANK BNP Paribas и ДТЭК. В этом году вместе с МХП мы сконцентрируемся на проведении пилотных проектов в рамках акселератора, чтобы в октябре, к финалу программы, получить 10 подтвержденных бизнес-кейсов с понятными прогнозируемыми метриками успешности", – рассказывает Максим Бахматов, глава правления Radar Tech.

      Участники акселерации смогут провести пилотные проекты и проверить гипотезы на базе МХП, получат доступ к ресурсам, корпоративной экспертизе и менторскую поддержку от ведущих специалистов холдинга.

      Победители программы MHP accelerator 2.0 получат возможность коммерческого запуска в партнерстве с агрохолдингом МХП.

      В рамках первой акселерационной программы в прошлом году из 184 заявок жюри отобрало 13 участников. По итогам программы, 5 проектов получили возможность сотрудничать с МХП, а именно: Sovtes, Meteotrek, Peoplemeter, Profeed и MobiMill.

      "Благодаря тренингам по формированию продукта и выведению его на рынок, мы посмотрели на свое решение под другим углом. После участия в MHP accelerator мы стали заметнее на рынке. Теперь о нас знают. Это позволило провести пилотные проекты и подписать договора с несколькими аграрными компаниями Украины. Весной планируем запустить еще один пилотный проект с МХП, чтобы проверить и, возможно, также интегрировать наш новый продукт", – комментирует Леонид Власов, CEO Meteotrek, выпускник первой программы MHP accelerator.

      Подать заявку на участие в MHP accelerator 2.0 можно до 21 апреля 2019 года включительно на сайте.

      Следить за ходом реализации программы, анонсами ключевых событий можно на странице Radar Tech в социальной сети Facebook.

      Справка об агроиндустриальном холдинге МХП

      МХП (ЧАО Мироновский хлебопродукт) — вертикально-интегрированный агрохолдинг, один из крупнейших в своей отрасли в Украине. Активно внедряет технологические инновации на всех этапах производственной и управленческой деятельности, первым из украинских агрохолдингов начал формировать вокруг себя экосистему акселераций и технологических стартапов.

      Справка про Radar Tech

      Radar Tech разрабатывает и запускает отраслевые корпоративные акселераторы. Компания помогает молодым технологическим стартапам развиваться и зарабатывать не только на западе, но и в Украине. Для этого Radar Tech создает платформу взаимодействия украинских корпораций со стартапами. Ищет перспективные технологические решения, учит, развивает и помогает работать в партнерстве с ключевыми игроками отрасли.

      Справка про Agrohub

      Agrohub — платформа развития агроинноваций. Цель организации — повысить эффективность украинского агросектора за счет внедрения новых технологий, предоставляя при этом возможность талантам реализовать свой потенциал.

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      Теги: Новости Украины Агро 24
      Источник: 24 Канал
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