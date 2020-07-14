В парламенте считают, что настало время для дискуссии относительно пересмотра условий Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Речь идет о ее экономической части, ведь главным остается европейский вектор.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" и глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью "РБК-Украина".

Обратите внимание Если правительство не создаст рабочие места, Украину ждет катастрофа, – "слуга народа" Наталуха

Просто с закрытыми глазами подписывать все, на чем есть штамп Европейского Союза, мы не можем, потому что это приводит к полному дисбалансу в экономической системе,

– пояснил он.

В чем дело и что собираются пересматривать:

Наталуха отметил, что его позиция относительно пересмотра Соглашения совпадает с позицией профильного министерства.

Нардеп добавил, что имел разговор с представителями одной из ключевых стран ЕС, которые использовали слово brilliant (великолепный – 24 канал) касательно описания торговой динамики Украины с ними.

Если мы возьмем слайды, которые они показывали относительно товаров, которые экспортируем мы, а какие – они к нам, то эта динамика выглядит так: у нас на первом месте по экспорту – зерно, масло, животные жиры, злаки и минералы, дерево, железная руда. То есть большинство – это сырье. У них – бойлеры, обогреватели, электрическое оборудование, автомобили и запчасти к самолетам,

– уточнил он.

Наталуха добавил, что сейчас в Европе пытаются сделать все для того, чтобы Украина перезаключила Договор на тех же условиях, на которых был заключен этот.

Украина пока не настаивала на изменениях.

"Но в наших ли это интересах? Я считаю, что нет, потому что адекватный подход – это импортировать сырье, а экспортировать продукцию. Они так и делают, а мы делаем все наоборот. Не в последнюю очередь – из-за советов наших западных партнеров", – добавил Наталуха.