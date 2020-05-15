В Раде не сидится: Бужанский хочет идти в мэры Днепра

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Днепра. Для этого, правда, ему придется победить на внутрипартийных праймериз.

На выборы через праймериз

Сейчас о самостоятельном выдвижении нардеп не думает. Об этом Максим Бужанский сообщил "СТРАНА.ua".

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Если состоятся праймериз, я буду в них участвовать. Праймериз определят сильнейшего организатора по мнению партии,

– рассказал Бужанский.

"Слуга народа" и выборы мэров

Отметим, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

"Слуга народа" будет активно участвовать в местных выборах. Как подчеркнул председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, его политсила будет выдвигать кандидатов на должности мэров во всех городах Украины. Это касается и тех населенных пунктов, где уже есть популярные лидеры с поддержкой.

Кто такой Максим Бужанский