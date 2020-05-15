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В Раде не сидится: Бужанский хочет идти в мэры Днепра

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Бужанский будет баллотироваться в мэры Днепра в 2020
Максим Бужанский / Eadaily

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил о намерении баллотироваться на выборах мэра Днепра. Для этого, правда, ему придется победить на внутрипартийных праймериз.

На выборы через праймериз

Сейчас о самостоятельном выдвижении нардеп не думает. Об этом Максим Бужанский сообщил "СТРАНА.ua".

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Если состоятся праймериз, я буду в них участвовать. Праймериз определят сильнейшего организатора по мнению партии,
– рассказал Бужанский.

"Слуга народа" и выборы мэров

Отметим, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

"Слуга народа" будет активно участвовать в местных выборах. Как подчеркнул председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, его политсила будет выдвигать кандидатов на должности мэров во всех городах Украины. Это касается и тех населенных пунктов, где уже есть популярные лидеры с поддержкой.

Кто такой Максим Бужанский

  • Родом из Днепра. Окончил Днепропетровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта.
  • Совладелец ООО "Альянс плюс".
  • Блогер, писатель, публицист.
  • До 2019 года возглавлял ООО "Арна ЛТД".
  • В 2019 году баллотировался в Верховную Раду в Днепре от партии "Слуга народа" как беспартийный.
  • Член одноименной фракции. В ноябре 2019 года вступил в партию. Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
  • Бужанский нередко попадает в скандалы.
  • В августе 2019 года нардеп назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой".
  • В сентябре 2019 года Бужанский отличился вновь: обозвал родителей учеников одной из школ в Днепре инфантильными долб**бами. По мнению политика, такое родители заслужили из-за того, что не могут скинуться по 100 гривен и купить канализационные люки.
  • В феврале 2020 года Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане.
  • 6 марта 2020 года он вроде подвергся нападению нескольких десятков мужчин, вооруженных битами и яйцами. Впрочем, депутат, по его же словам, не пострадал – нападавшие повредили только его костюм.
Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Максим Бужанский Слуга народа Местные выборы 2020 Новости Днепра Новости политики
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