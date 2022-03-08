Полезные медицинские ссылки и номера телефонов – узнавайте далее.

Актуально Международный Штаб помощи украинцам предоставил полезные ссылки для беженцев за рубежом

Как найти работающую аптеку?

Для того, чтобы найти открытую аптеку, где можно приобрести лекарства, необходимо посмотреть онлайн-карту аптек. Карта аптек, которые работают в состоянии войны – по ссылке.

Также можно обратиться в контакт-центр Минздрава по телефону: 0 800 60 20 19 относительно отсутствия необходимых лекарств. Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения.

Как получить медицинскую консультацию по телефону?

В Украине работает национальный открытый контакт-центр, оказывающий бесплатные медицинские консультации по номеру 0 800 60 20 19. К работе линии привлечены:

психологи;

терапевты;

кардиологи;

пульмонологи;

гинекологи;

хирурги;

педиатры.

Где могут получить медицинские услуги онкобольные?

В Киевском онкоцентре работает телефонная линия для обращений: 067-703-60-70 (круглосуточно), а также 044-365-04-27 (с 10:00 до 13:00).

Номера предназначены для консультаций пациентов и организации специального и паллиативного лечения больных.

Актуальная информация о работе онкоцентров по всей стране и контактные телефоны для пациентов – по ссылке.

Где можно получить инсулин?

Аптеки, которые работают во время военного положения и которые продают инсулины, можно найти по ссылке.

Справка. Также аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua. На главной странице сайта содержится ссылка на перечень инсулинов и карту с заведениями, где можно получить препарат.

Кроме того, при необходимости можно обращаться на горячую линию Минздрава на номер 0 800 60 20 19. Оператор примет заявку и обработает ее.

Инсулин найдут либо в аптеке, либо по возможности доставят волонтерами,

– заверили в Верховной Раде.

Где можно пройти процедуру гемодиализа?

В Киеве медицинская помощь нефрологическим больным оказывается безотказно и в полном объеме. Больные с почечной недостаточностью, в частности те, кто нуждается в регулярной процедуре гемодиализа, обеспечены медицинской помощью в полном объеме.

За дополнительной информацией можно обращаться в Центр нефрологии и диализа (с 11:00 до 14:00) по номерам телефона:

044 540 96 04;

073 442 29 56;

095 105 03 93.

В целом на территории Украины сбои в предоставлении услуг по гемодиализу могут быть только в городах, где непосредственно продолжаются боевые действия.

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