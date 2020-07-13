В Раде перенаправили 1,3 миллиарда гривен из коронавирусного фонда на выборы
В парламенте перенаправили почти 1,3 миллиарда гривен на проведение выборов. Эти деньги взяли из Фонда борьбы с коронавирусом.
Об увеличении расходов на проведение местных выборов говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины, передает 24 канал.
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За изменения в приложение законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали 330 нардепов. Таким образом, расходы на общий избирательный фонд увеличились на 1 миллиард 252 миллиона 117 тысяч гривен. Соответственно, на столько же уменьшились в бюджетной программе Фонда борьбы с COVID-19.
Где увеличили финансирование
В частности, расходы увеличили по таким бюджетным программам:
- "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" – на 10 841 500 гривен;
- "Проведение выборов народных депутатов Украины" – на 994,8 тысячи гривен;
- "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" – на 1252 117,8 тысячи гривен.