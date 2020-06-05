В Павлоградском отделе полиции, что на Днепропетровщине, ГБР накрыло преступную банду полицейских. Семеро правоохранителей в течение двух лет заставляли местных совершать преступления. Их интересовали хорошие показатели на участке и для этого полицейские использовали насилие.

Ради хороших цифр работы отделения полицейские заставляли совершать преступления. Они использовали насилие и психологическое давление, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Тем временем В Киеве и Львове проводят митинги за отставку Авакова: онлайн-трансляция Ради повышения показателей в работе, "псевдоправоохранители" заставляли граждан совершать преступления: кражи,

сбывать наркотические средства,

оружие и прочее. За такие преступления полицейские давали деньги и наркотики, потом привлекали людей к уголовной ответственности.

Полицейские по такой схеме работали в течение двух лет Кто причастен к банде Все семеро фигурантов работали в Павлоградском отделе полиции в Днепропетровской области: начальник отдела

заместитель

начальник сектора этого же отдела

4 оперативных работника. Всех семерых ГБР задержало. По месту работы и жительства проводятся обыски.

Задержание фигурантов в Павлограде Где находится Павлоград – смотрите карту Досудебное расследование осуществляют по признакам 5 правонарушений Уголовного кодекса Украины: части 1 статьи 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией);

части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств);

части 2 статьи 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц);

части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).