Ради показателей: полицейские в Павлограде заставляли за наркотики совершать преступления
В Павлоградском отделе полиции, что на Днепропетровщине, ГБР накрыло преступную банду полицейских. Семеро правоохранителей в течение двух лет заставляли местных совершать преступления. Их интересовали хорошие показатели на участке и для этого полицейские использовали насилие.
Ради хороших цифр работы отделения полицейские заставляли совершать преступления. Они использовали насилие и психологическое давление, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
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Ради повышения показателей в работе, "псевдоправоохранители" заставляли граждан совершать преступления:
- кражи,
- сбывать наркотические средства,
- оружие и прочее.
За такие преступления полицейские давали деньги и наркотики, потом привлекали людей к уголовной ответственности.
Полицейские по такой схеме работали в течение двух лет
Кто причастен к банде
Все семеро фигурантов работали в Павлоградском отделе полиции в Днепропетровской области:
- начальник отдела
- заместитель
- начальник сектора этого же отдела
- 4 оперативных работника.
Всех семерых ГБР задержало. По месту работы и жительства проводятся обыски.
Задержание фигурантов в Павлограде
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Досудебное расследование осуществляют по признакам 5 правонарушений Уголовного кодекса Украины:
- части 1 статьи 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией);
- части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств);
- части 2 статьи 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц);
- части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).